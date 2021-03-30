За все потрібно платити: якими будуть наслідки антивакцинаторства для України

Влада винна, так. Але не в усьому А ось небажання вакцинуватися - це про нас всіх. Про суспільство. Далі читайте російською.

Вакцинация – как МВФ для украинской экономики

Украинцы всегда выбирают гомеопатию, как в медицине, так и в экономике.

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Украинским политикам не нравится МВФ. И они хотят от него избавится. Все украинские политики хотят и хотели избавится от МВФ. Но беда в том, что для того, чтобы вам не был нужен МВФ вы должны один раз выполнить программу МВФ. Все. Другого способа не существует. Иначе вам всегда будет нужна поддержка.

Украинцам не нравится карантин. Никому из украинцев не нравится карантин. Не нравится носить маски. Но единственный способ выйти из карантина и жить как прежде – это вакцинация. Другого способа нет. Просто не существует. Но украинцы не хотят вакцинироваться. Или хотят хитросделанно пройти этот путь – пусть все вакцинируются, и тогда мне не надо будет. И так думают все. Поэтому даже учитывая дефицит вакцин они не используются полностью. Поэтому вместе существуют две совершенно противоположные проблемы. С одной стороны вакцин очень мало для украинской популяции, а с другой – вакцины выбрасывают, потому что люди массово отказываются.

Нет другого способа выйти из карантина. Люди должны это признать. Вам либо нравится жить с ограничениями. Вам нравится ходить в масках. Вам нравится жить в "новом СССР", когда в цивилизованы страны путь закрыт, а из развлечений у вас только парки и водка на кухне. Либо вы вакцинируетесь.

Специально для антивакцинаторов

И да, есть много здравомыслящих людей, которые готовы вакцинироваться. И которые справедливо предъявляют претензии власти, что вакцин мало. Но точно также есть множество людей, которые говорят, что сотрудничество с МВФ полезно для вашего здоровья. Но и те и другие в Украине в меньшинстве.

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И цикл карантина может превратиться в Украине в цикл вечного сотрудничества с МВФ. Только экономические кризисы надо заменить на коронавирусные волны.

Как Польша выполнила программу МВФ в 90-е года и вышла с сильной экономикой и больше не требует поддержки. Так и сейчас Польша скоро вакцинируется и забудет о коронавирусном кризисе.

А Украина, в порыве мазохизма, будет продолжать "жить в рамках традиции".

Мир долгое время жил в благодатном времени, когда большая часть сильно заразных болезней была либо побеждена, либо загнана под плинтус вакцинацией. И в такой ситуации кто угодно мог позволить себе глупость быть антивакцинатором. Потому что все же вокруг вакцинированы. И последствий никаких. Даже если ты отказываешься. Но сейчас другой случай. Сейчас есть новый вирус. И либо все привьются, либо будут бесконечно болеть. Ну или как в 1918 году должны умереть все слабые. Всего 100 млн жизней и можно опять быть антивакцинатором. Без последствий.

Глупость очень дорого обходится украинской экономике. Мы уже на 50 лет отстали от Польши. Просто потому что не следуем здравому смыслу и не лечим свою экономику по мировым рецептам, по протоколам мировых врачей. Изобретая свою гомеопатию, которую хорошо продают профессионалы из телевизора.

Гетто безумцев

Глупость массовой антивакцинации очень дорого обойдется стране. Это будет стоить сотни тысяч жизни слабых. И потерянных лет для сильных. Которые вместе со всеми, пусть и с сильным здоровьем, будут жить в гетто безумцев, стране-антивакцинаторе.

И даже сейчас, когда МОЗ запрещает, как говорят, вакцинировать остатками вакцин, молодых. Чтобы не было политических скандалов. Это уже стоит сотней жизни.

Потому что выбрасывается вакцина, а кто-то молодой, заболев, передаст заболевание сотням людей, многие из которых слишком слабы, чтобы нормально это перенести.

За все надо платить. Так работает этот мир. И мы будем платить за массовую глупости антивакцинаторства. И мы уже платим за нее. Но контраст пока не очевиден, ведь и мир не привился до конца. А осенью. Когда цивилизованный мир привьется. А мы продолжим свой круг. Продолжим сидеть на карантине. И продолжим кого-то проклинать за это. Что нет решения. Когда единственное из возможных решений – это вакцинация. Другого просто нет. Но нам оно не подходит.

И да, за отсутствие вакцин принято ругать власть. И это правильно. Но это власть. Про которую мы все знаем. И даже то, что власть не смогла организовать вакцинацию мы знаем. И пропаганду не смогла. Но черт возьми, мы же как дети в школе, которые оправдывают свое плохое поведение тем, что учителя не смогли их вдохновить вести себя хорошо. И теперь учитель виноват, что спустя 20 лет ты сидишь в тюрьме.

Власть виновата, да. Но не во всем А вот нежелание вакцинироваться – это про нас всех. Про общество. Которое, же, считает, что оно лучше власти. Но оказывается, что это не так очевидно. Оказывается, что народ не лучше. Ведь народ в массе своей не хочет сделать то, что надо, для общественного блага. И да, народ, который жрет сосиски годами, боится страшной и коварной вакцины, которой по всему миру привились десятки миллионов людей. И этот иррациональный страх, этот пробел в образовании, будет стоить нам дорого. Как дорого нам стоит отсутствие финансовой грамотности, когда голосуем за политиков, продающих гомеопатию от экономики вместо вакцинации от экономических проблем.