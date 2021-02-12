За відставку Венедіктової почнуть збирати підписи, – Юрчишин

Генпрокурорка України Ірина Венедіктова подала звіт про свою роботу на посаді. Після гучних скандалів, серед них і справа Олега Татарова, вона заслуговує на звільнення.

Таке припущення висловив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. Він вивчає резонансну справу Олега Татарова.

До теми Зарплата Венедіктової: скільки генпрокурорка отримала за січень 2021 року

Звіт Венедіктової

Очільниця Офісу генпрокурора, Ірина Венедіктова, склала звіт, обсягом 80 сторінок, щодо своєї діяльності.

Юрчишин порівняв попереднього очільника генпрокуратури Юрія Луценка й Ірину Венедіктову. За його словами, як колись Віктор Чумак "розбив" звіт Луценка, так і зараз станеться із підсумками роботи Венедіктової.

Я думаю, що цей звіт заслуговує на відставку. Венедіктова показує дуже погані показники у боротьбі з корупцією,

– наголосив він.

Також нардеп зазначив, що він не здивується, якщо запустять збір підписів щодо відставки генпрокурорки.

Заява проти Офісу Президента

Депутат Юрчишин тричі звертався із офіційним запитом до Офісу Президента щодо статусу Олега Татарова. Він задавав усього 2 питання:

який актуальний статус заступника голови Офісу Президента Олега Татарова; які посадові обов ' язки він виконує.

Натомість у відповідь йому прийшла внутрішня інструкція Офісу Президента про розподіл обов'язків в установі.

забудовника Максима Микитася.

Детальніше про справу Заступника голови Офісу Президента Олега Татарова звинувачують у причетності до фальсифікації експертизи щодо справиДетальніше про справу читайте тут.

Через це Юрчишин 12 лютого подав заяву вже у Офіс генпрокурора на Офіс Президента. За його словами, вони порушили Закон, бо він, як нардеп, має мати доступ до суспільно важливої інформації.

Відповідь з Офісу генпрокурора Юрчишин має отримати впродовж 24 годин з моменту реєстрації заяви.

Інші скандальні справи Ірини Венедіктової