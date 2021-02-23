Вирок Стерненку: за що судять активіста та чи є надія на правосуддя

23 лютого суд в Одесі виніс вирок по одній з кримінальних справ, що інкримінуються місцевому активісту Сергію Стерненку. Він отримав 7 років і 3 місяці тюремного ув'язнення. Судовий процес давно набув ознак політичного, до чого доклали руки усі сторони.

Розповідаємо, хто такий Сергій Стерненко, за що його судили й судять, чому його справа викликала шалений резонанс і має потенціал стати українською версією "справи Дрейфуса".

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Хто такий Сергій Стерненко

Стерненко – одеський активіст, у 18 років – учасник Революції Гідності та керівник місцевого осередку "Правого сектору", запам'ятався організацією "сміттєвих люстрацій" та скасовування концертів російських чи проросійських артистів. Після конфлікту в організації Стерненко пішов на "вільні хліба" та став одним з послідовних противників мера Одеси Геннадія Труханова.

Стерненко був одним з організаторів вуличних акцій, що дуже псували настрій Труханова. Незабаром на молодого активіста було вчинено декілька нападів. На переконання самого Стерненка, за ними стояв Труханов.

Під час третього нападу, який стався 24 травня 2018 року, загинула людина – Іван Кузнецов. Він був одним з двох нападників, інший, Олександр Ісайкул, нині переховується від українського правосуддя в Росії.

Після цих подій історія Сергія Стерненка набула всеукраїнського резонансу, а він сам став знаменитістю. Тоді ж до справи долучився скандально відомий юрист Януковича Андрій Портнов та проросійські ЗМІ. Їх спільними зусиллями, дуже схожими на тиск на суд, Сергій Стерненко опинився на лаві підсудних.

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Справи проти Стерненка

Участь у наркоторгівлі

Незручний для одеської влади активіст давно був під прицілом місцевої поліції. Її силами проти Стерненка у 2017 році було порушено справу про можливе "кришування" наркопритонів.

За версією слідства, очолюваний Стерненко одеський "Правий сектор" здійснював незаконні рейди та напади на представників місцевої наркомафії, а восени 2014 року обклав їх даниною й отримував від "бариг" гроші за невтручання. Власне через конфлікт через розподіл грошей (6 тисяч доларів) Стерненко начебто і залишив організацію.

Сергій Стерненко ці звинувачення заперечує та зазначає, що напади на "бариг" були не заради грошей, а як акт боротьби з наркомафією. "Правий сектор", за його словами, покинув через ідеологічні розбіжності.

Прослушка Стерненка та "бариг" – 2014 рік:

Матеріали прослушки, які начебто доводять версію слідства, Стерненко називає фейком.

Також Стерненко звертає увагу на важливий факт. Начебто справі про події осені 2014 року дали хід лише в 2017 році – після заворушень біля Літнього театру, активним учасником яких був Стерненко.

Літній театр

18 листопада 2017 року в Одесі мітинг проти забудови Літнього театру переріс у масові заворушення, в ході яких постраждали десятки людей. Сергія Стерненка заарештували та звинуватили у нападі на поліцейських – начебто він мало не особисто розбив голову очільнику обласної поліції Дмитру Головіну (нині – під слідством за корупцію). Ніяких доказів не було, але суд відправив активіста до СІЗО. Згодом за Стерненка вніс заставу 600 000 гривень тодішній одеський губернатор Максим Степанов (нині – голова МОЗ).

Справа про смерть Івана Кузнецова

Кузнецов був одним з двох хуліганів, що напали на Сергія Стерненка та його дівчину у травні 2018 року. Кузнецов і другий нападник – Олександр Ісайкул, не врахували, що Стерненко був навчений гірким досвідом попередніх нападів, а тому був озброєний ножем.

У результаті Кузнецов загинув від того самого ножа, а Ісайкул втік. Нині їх визнано нападникам офіційно, але через смерть одного та втечу другого ніхто з них не був притягнутий до відповідальності.

У діях Сергія Стерненка ж побачили ознаки перевищення норм необхідної самооборони. Сам активіст так не вважає, але в СБУ, яка займається цією справою, впевнені у протилежному.

Сергій Стерненко – інтерв'ю:

Викрадення Щербича

Навесні 2015 року невідомі викрали та катували Сергія Щербича. Цей чоловік у дні Революції Гідності був активним діячем "антимайдану", керував "тітушками" та був членом проросійської партії "Родіна". У 2015 році він був обраний депутатом райради Одещини, а 24 квітня Щербича викрали, погрожуючи зброєю.

Викрадачі нібито катували Щербича та вимагали, щоб він відмовився від мандата. Після цього викрадачі відпустили свою жертву, але забрали банківську карту та готівку (300 гривень).

Щербич звернувся до поліції, але не зміг назвати своїх викрадачів. Згодом він повідомить, що знав їх, але імена були названі слідством лише за 5 місяців – 8 вересня 2015 року.

Зі слів Щербича, його викрадачі – Сергій Стерненко та його соратник Руслан Демчук. Обидва були заарештовані, але 11 вересня вийшли під заставу в 60 тисяч гривень, які забрав "Правий сектор", згодом її замінили під особисте зобов'язання.

Після звільнення Сергій Стерненко назвав справу сфабрикованою та звинуватив у всьому Петра Порошенка (нині він та його прихильники звинувачують у всьому вже чинного президента – Володимири Зеленського).

Після цього справу на кілька років "заморозили" й активували лише у 2018-му. До цього руку доклав Андрій Портнов (про що він сам регулярно вихваляється у соцмережах).

Вирок по справі Щербича було оголошено 23 лютого 2021 року – Стерненка визнали винним – отримав 7 років і 3 місяці колонії.

Сергій Стерненко сам розповідає про свою справу:

Аргументами для суду стали свідчення самого Щербича, факт існування в Стерненка травматичної зброї та дані білінгу мобільних.

Захист активіста був побудований не стільки на спростуванні доказів (хоч і це мало місце), скільки на факті того, що Щербич – людина проросійських поглядів, що була учасником "Антимайдану". Втім, суд не наважився дати оцінку моральним якостям Щербича, як і багатьом іншим прибічникам режиму Януковича (тому самому Портнову, Лукаш та іншим людям з обслуги четвертого президента України). Майже всі вони нині на волі й прагнуть реваншу.

Чому процеси є політичними

Перетворенню судового процесу на політичне шоу сприяли, мабуть, всі сторони. Сам Стерненко одразу побачив "руку ляльководів" у всіх своїх справах. Спочатку це був Труханов, потім Порошенко, згодом Аваков і Портнов, потім – Медведчук, а нині – Венедіктова та Зеленський.

Слова Стерненка активно підхопили його прихильники, які побачили у процесі спробу проросійського реваншу колишніх регіоналів. На підтримку активіста люди вийшли на вулиці, завдяки чому справа набула розголосу.

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Проросійські сили також не стояли осторонь: доки працювали нині заблоковані канали Медведчука – вони лили бруд на Стерненка та його прихильників, самого активіста всупереч нормам закону й презумпції невинуватості вперто називали "вбивцею", тему Стерненка активно й однобічно розробляло інтернет-видання "Страна", постійно піарився на процесі та своїй ролі у ньому Андрій Портнов.

Одним словом, робилося все, щоб переконати всіх і себе в тому числі, що проросійські сили залишаються впливовими й важливими.

Стерненко захищає себе сам:

Колись "Справа Дрейфуса" розколола французьке суспільство та спричинила великі зміни у державі, нині "Справа Стерненка" в Україні підіймає вкрай важливі питання й має усі шанси стати вітчизняним аналогом. Українські версії знаменитого "Я звинувачую" вже давно написані, залайкані й відкоментовані, але кінця історії поки що нема.

Що з правосуддям

На тлі політичних суперечок навколо Сергія Стерненка саме правосуддя відійшло на другий, якщо не на третій план. І це є головною проблемою.

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Не є секретом, що українським судам не довіряють, вони корумповані, ангажовані, перебувають під впливом і тиском тих чи інших осіб, а ще не кваліфіковані й подекуди просто жахливі.

Те саме можна сказати про МВС, прокуратуру та СБУ – ці структури себе дискредитували й мають надзвичайно низький рівень довіри у суспільстві. Це є безперечним фактом і він кидає тінь на всю систему правосуддя в державі. Така ситуація склалася не за один день – в цьому винна не лише нинішня влада, але й всі попередні, але факт залишається фактом.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Важливо

Виникає питання – чи може бути чесним і справедливим вирок, якщо система корумпована?

З іншого боку, постає моральна дилема – чи може людина, що говорить правильні речі та є патріотом, порушувати закон, навіть проти негідників.

Третє питання – як довести вину або невинуватість, якщо саме правосуддя себе дискредитувало.

Відповісти на ці питання має кожен сам для себе.



Де відбудуться акції на підтримку Стерненка / Інфографіка 24 каналу