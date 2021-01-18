За сексизм в Україні можуть почати затримувати: ініціатива від Корнієнка та Третьякової
У Верховній Раді 15 січня зареєстрували аж 2 законопроєкти, що передбачають відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, за пропаганду ґендерних стереотипів може загрожувати адміністративне затримання. До такої ж відповідальності вже притягають за домашнє насильство.
Мовиться про документи під номерами 4598 (про заборону проявів сексизму) і 4599 (про встановлення відповідальності за прояви сексизму). Серед ініціаторів обох проєктів закону – "слуги народу" Олександр Корнієнко та Галина Третьякова. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.
Про що ці законопроєкти
В Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" автори документів хочуть встановити, що:
- "сексизм – це будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей є гіршими через свою стать".
Водночас ці дії можуть бути як публічними, так і приватними. І у підсумку можуть призвести до:
- порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;
- сексуальної, психологічної шкоди або страждання особи чи групи осіб;
- створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;
- перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;
- підтримки та посилення ґендерних стереотипів.
Також парламентарі пропонують:
- встановити повну заборону на сексизм,
- прямо заборонити в рекламі уміщати прояви сексизму.
- у Кодексі про адміністративні правопорушення сексизм прирівняти до домашнього насильства.
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Що може загрожувати за прояви сексизму
- Штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 гивень);
- або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин,
- або адміністративний арешт терміном до 7 діб.
Також передбачено, що особа, яка вважає, що до неї було вчинено сексизм, має право звернутися зі скаргою до державних органів – Національної поліції, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.
Водночас органи внутрішніх справ (Національної поліція) здійснюють адміністративне затримання особи в разі прояву сексизму.
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