У Верховній Раді 15 січня зареєстрували аж 2 законопроєкти, що передбачають відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, за пропаганду ґендерних стереотипів може загрожувати адміністративне затримання. До такої ж відповідальності вже притягають за домашнє насильство.

Мовиться про документи під номерами 4598 (про заборону проявів сексизму) і 4599 (про встановлення відповідальності за прояви сексизму). Серед ініціаторів обох проєктів закону – "слуги народу" Олександр Корнієнко та Галина Третьякова. Відповідна інформація з’явилася на сайті Верховної Ради.

Зверніть увагу! Третьякова відзначилася не одною неоднозначною заявою – зокрема, що у безробітних народжуються діти "низької якості". Натомість Корнієнко торік потрапив вже у сексистський скандал, коли під час пресконференції у Миколаєві назвав бізнесвумен Тетяну Домбровську "робочою бабою, як корабельна сосна".

Про що ці законопроєкти

В Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" автори документів хочуть встановити, що:

"сексизм – це будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей є гіршими через свою стать".

Водночас ці дії можуть бути як публічними, так і приватними. І у підсумку можуть призвести до:

порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;

сексуальної, психологічної шкоди або страждання особи чи групи осіб;

створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;

перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;

підтримки та посилення ґендерних стереотипів.

Також парламентарі пропонують:

встановити повну заборону на сексизм,

прямо заборонити в рекламі уміщати прояви сексизму.

у Кодексі про адміністративні правопорушення сексизм прирівняти до домашнього насильства.

До теми Злочин, а не приватна справа: як держава реагує на проблему домашнього насильства

Що може загрожувати за прояви сексизму

Штраф від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів (від 170 до 340 гивень);

або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин,

або адміністративний арешт терміном до 7 діб.

Також передбачено, що особа, яка вважає, що до неї було вчинено сексизм, має право звернутися зі скаргою до державних органів – Національної поліції, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

Водночас органи внутрішніх справ (Національної поліція) здійснюють адміністративне затримання особи в разі прояву сексизму.

Більше про прояви сексизму читайте за цим посиланням.