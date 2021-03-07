У світі 7 березня відзначають День пам'яті поліцейських, які загинули на службі. За роки незалежності України під час виконання обов'язків померли понад 1 600 працівників Міністерства внутрішніх справ.

Ці правоохоронці загинули, захищаючи спокій та безпеку українців.

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Скільки працівників МВС загинули на службі

При виконанні службових обов'язків за роки незалежності України загинув 1 671 працівник органів внутрішніх справ,

– зазначили у відомстві.

Зокрема, починаючи з 2015 року, на службі померли 44 поліцейських, із них 5 – у зоні бойових дій на Донбасі. Крім того, життя ще 22 поліцейських обірвалося внаслідок ускладнень після коронавірусу.

Довідка. 7 березня – Міжнародний день пам'яті поліцейських, які загинули на службі.

Смерть поліцейських на службі: резонансні справи