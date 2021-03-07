За роки незалежності в Україні на службі загинули понад 1 600 правоохоронців
У світі 7 березня відзначають День пам'яті поліцейських, які загинули на службі. За роки незалежності України під час виконання обов'язків померли понад 1 600 працівників Міністерства внутрішніх справ.
Джерело:фейсбук МВС України
Ці правоохоронці загинули, захищаючи спокій та безпеку українців.
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Скільки працівників МВС загинули на службі
При виконанні службових обов'язків за роки незалежності України загинув 1 671 працівник органів внутрішніх справ,
– зазначили у відомстві.
Зокрема, починаючи з 2015 року, на службі померли 44 поліцейських, із них 5 – у зоні бойових дій на Донбасі. Крім того, життя ще 22 поліцейських обірвалося внаслідок ускладнень після коронавірусу.
Смерть поліцейських на службі: резонансні справи
- Колишній боєць батальйону "Торнадо" Олександр Пугачов 25 вересня 2016 року вбив 2 співробітників патрульної поліції в Дніпрі. Чоловіка засудили до довічного ув’язнення.
- Крім того, у Дніпрі 19 червня 2020 року чоловік під час затримання застрелив поліцейського. Правоохоронець, стікаючи кров'ю, таки зміг одягнути на свого вбивцю кайданки.
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