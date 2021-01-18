В Україні за 11 місяців 2020 року померло 549,17 тисяч осіб. Це – на 2,9% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Водночас народилося 268,9 тисячі людей, це – на 6,2% менше. Про це повідомив Держстат України.

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Кількість померлих збільшилась

В листопаді 2020 року зафіксували значне зростання кількості померлих. У порівнянні з листопадом 2019 року – на 35%, тобто до 63,44 тисячі осіб. В той час як кількість новонароджених в листопаді знизилася на 11,7% – до 21,62 тисячі осіб.

Жовтень став п'ятим місяцем у 2020 році, коли кількість померлих перевищила дані за аналогічний період 2019 року:

першим був червень – 8,4%;

другим – серпень з 3,9%;

третім – вересень з 15,4%;

четвертим – жовтень з 17,5 %.

Чому такі показники

Показник у червні міг бути пов'язаний з надзвичайно різким зниженням смертності у травні 2020 року. Його можна пояснити сильними коливаннями у статистиці за травень – червень позаминулого року.

За підсумками листопада кількість померлих у 2020 році вперше перевищила число померлих у 2019 році в такий період.

Яке населення України

Згідно з даними Держстату, загалом населення України на 1 грудня 2020 року було 41 мільйон 629,93 тисячі осіб. Це – на 292,74 тисячі або на 0,7% менше, ніж роком раніше.

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