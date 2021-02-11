З виконувача обов'язків у віцепрем'єри: за Вітренка вже незабаром знову можуть голосувати у Раді

"Слуга народу" може знову запропонувати Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єра – міністра енергетики. За словами Олександра Корнієнка, це буде зрозуміло після засідання фракції у понеділок, 15 лютого.

Заступник голови фракції наголосив, що якщо "слуги народу" підтримають кандидатуру Вітренка, то згідно з Конституцією, внесуть відповідне подання.

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Питання ще на стадії обговорення, – Корнієнко

Прем'єр-міністр поверне його у Верховну Раду, коли парламент буде планувати голосування. На даний момент питання ще обговорюється. У понеділок на фракції прийдемо до остаточного рішення, чи це буде цього тижня, чи наступного,

– зауважив Корнієнко.

Рада двічі провалила голосування за Вітренка

Зазначимо, що вже двічі нардепи провалювали голосування за призначення Юрія Вітренка. Перший раз – 17 грудня "за" проголосували дише 186 парламентарів.



28 січня виконувачу обов'язків міністра енергетики вдалось назбирати 204 голоси. Сам Вітренко обіцяв, що у разі другого фіаско у Раді розпрощається з Міненергетики та піде у бізнес, проте передумав.