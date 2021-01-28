Призначення Вітренка: як депутати голосують в мобільному додатку "Слуги народу"

У парламенті проводять попереднє "голосування" за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – главою міністерства енергетики. Щоправда голосують наразі в застосунку для мобільних телефонів фракції "Слуга народу".

Джерело: LB.ua

Верховна Рада, ймовірно, розгляне питання призначення Вітренка після перерви на засіданні 28 січня.

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Скільки нардепів вже проголосували

За інформацією джерела видання, свою позицію щодо призначення Вітренка вже висловили понад 120 парламентарів. Зокрема, за проголосували 115 нардепів, проти – 13. Ще 122 наразі не голосували.

Що відомо про застосунок

Про появу мобільного застосунку для "слуг" стало відомо 27 січня.

У ньому усіх "слуг" розділили на групи, наприклад, "група Кравчук".

Також у застосунку є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти.

Хто голосуватиме за Вітренка

Джерела журналістів повідомили, що ситуація та "розклад" у фракції "Слуга нороду" нібито змінилися.

За Вітренка начебто погодилися віддати голоси депутати, наближені до Ріната Ахметова. В обмін за це вони хочуть обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію.

Водночас наближені до Ігоря Коломойського парламентарі після конфлікту довкола нардепа Олександра Дубінського, можуть не віддати своїх голосів за призначення Вітренка.

25 січня підтримати кандидатуру Вітренка закликав "слуг" президент Зеленський на засіданні фракції. Також нардепи ухвалили рішення про збір підписів за його призначення. При цьому Вітренко не погодився з пропозицією депутатів відмовитися від премії в 4 мільйони доларів за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Ще 27 січня достовірно не було відомо, в який день у Раді відбуватиметься голосування. За інформацією заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, це може статися на засіданні у четвер, 28 січня. Однак інші представники фракції розглядають й інші варіанти, зокрема, у п'ятницю, оскільки триває збір підписів.

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