Призначення Вітренка: як депутати голосують в мобільному додатку "Слуги народу"
У парламенті проводять попереднє "голосування" за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – главою міністерства енергетики. Щоправда голосують наразі в застосунку для мобільних телефонів фракції "Слуга народу".
Джерело: LB.ua
Верховна Рада, ймовірно, розгляне питання призначення Вітренка після перерви на засіданні 28 січня.
До речі Вітренка можуть знову не призначити міністром енергетики: ЗМІ сказали чому
Скільки нардепів вже проголосували
За інформацією джерела видання, свою позицію щодо призначення Вітренка вже висловили понад 120 парламентарів. Зокрема, за проголосували 115 нардепів, проти – 13. Ще 122 наразі не голосували.
Що відомо про застосунок
- Про появу мобільного застосунку для "слуг" стало відомо 27 січня.
- У ньому усіх "слуг" розділили на групи, наприклад, "група Кравчук".
- Також у застосунку є можливість проводити опитування щодо намірів нардепів підтримати певні законопроєкти.
Хто голосуватиме за Вітренка
- Джерела журналістів повідомили, що ситуація та "розклад" у фракції "Слуга нороду" нібито змінилися.
- За Вітренка начебто погодилися віддати голоси депутати, наближені до Ріната Ахметова. В обмін за це вони хочуть обіцянку не скасовувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію.
- Водночас наближені до Ігоря Коломойського парламентарі після конфлікту довкола нардепа Олександра Дубінського, можуть не віддати своїх голосів за призначення Вітренка.
Ще 27 січня достовірно не було відомо, в який день у Раді відбуватиметься голосування. За інформацією заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, це може статися на засіданні у четвер, 28 січня. Однак інші представники фракції розглядають й інші варіанти, зокрема, у п'ятницю, оскільки триває збір підписів.
Історія з призначенням Вітренка
- Вперше за призначення Вітренка міністром енергетики у Раді голосували 17 грудня 2020 року.
- За підсумками голосування його кандидатуру підтримали лише 186 депутатів замість 226 необхідних.
- Згодом в "Слузі народу" заявили, що в січні це питання знову винесуть на розгляд нардепів, оскільки альтернативи Вітренку на цій посаді немає.
- Після цього Кабмін призначив його виконувачем обов’язків міністра енергетики.
- Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову таке рішення уряду вкрай не сподобалося.
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