Депутати підтримали законопроєкт, який відновлює повноваження Національного агентства з запобігання корупції. Це сталось після рішення Конституційного Суду України.

Заступник голови НАЗК Іван Пресняков запевнив, що з одного боку, те, що 300 нардепів проголосували за відповідні закони, надає певний оптимізм. Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу.

До теми Рада відновила повноваження НАЗК

Чи повернеться НАЗК до звичної роботи

З іншого боку, за його словами, все не так і позитивно. Адже наразі агентство опинилося у такій ситуації, в якій було рік тому. Тоді з'явилось нове керівництво і після значних змін до закону, потрібно було ухвалювати нові порядки проведення перевірок декларації, перебудовувати систему.

На жаль, зараз за помахом палички ми не зможемо повернутися до звичної роботи,

– зазначив Пресняков.

Що потрібно зробити

Він ствердив, що зараз потрібно робити те саме:

придумати та опрацювати новий порядок перевірки для суддів;

переєструвати з міністерством юстиції загальні порядки.

Також він запевнив, що питання посадок корупціонерів так і залишається не розв'язаним. Закон, який повернув кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, передбачав штрафи як основну санкцію, і обмеження волі як додаткову санкцію.

Компроміси у законі

На думку Преснякова, компроміси у законі, про які говорять депутати, якщо не шкідливі, то точно кумедні. Наприклад, згідно з нового порядку проведення моніторингу способу життя суддів, НАЗК доведеться інформувати Вищу раду правосуддя, що КСУ починає моніторинг способу життя конкретного судді. Є й низка інших змін, які ускладнять роботу агентства.

Хто заблокував повноваження НАЗК: коротко

Конституційни Суд України 27 жовтня скасував антикорупційну реформу в Україні. Зокрема, рішення суду дозволило посадовцям вносити неправдиві дані до своїх декларацій.

Цим скандальним рішенням КСУ обмежив повноваження НАЗК.

Внаслідок цього, в Україні почалась масштабна конституційна криза.

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