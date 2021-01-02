Впродовж першої доби 2021 року кордон України перетнули понад 20 тисяч людей. Зауважимо, що як на в'їзд, так і на виїзд з нашої держави прямували приблизно по 10 тисяч осіб.

Що кажуть прикордонники

Під час прикордонного контролю 22 людей не впустили на територію України. 16 з них були потенційним нелегальним мігрантам. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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Крім того, кордон перетнули 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

Зверніть увагу! За першу добу 2020 року на кордоні оформили 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропустили майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігрантів.

Ситуація на кордоні: головне