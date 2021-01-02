За першу добу 2021 року кордон України перетнуло на 155 тисяч людей менше ніж торік
Впродовж першої доби 2021 року кордон України перетнули понад 20 тисяч людей. Зауважимо, що як на в'їзд, так і на виїзд з нашої держави прямували приблизно по 10 тисяч осіб.
Що кажуть прикордонники
Під час прикордонного контролю 22 людей не впустили на територію України. 16 з них були потенційним нелегальним мігрантам. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
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Крім того, кордон перетнули 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.
Ситуація на кордоні: головне
- Під кінець грудня 2020 року на кордоні традиційно збільшився пасажиропотік на в'їзд в Україну.
- Прикордонники повідомляли, що кілька днів число людей, які перетинали кордон, було на рівні майже 90 тисяч мандрівників щодня.
- Втім у аналогічний період 2019 року пасажиропотік складав близько 300 тисяч осіб за добу.
- У Держприкордонслужбі зауважили, що після новорічно-різдвяних свят зросте кількість охочих виїхати з України.
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