Про жорсткий карантин, ставлення українців до вакцинації, розкішний відпочинок Олександра Тупицього та проблеми для Зеленського – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорив Олег Рибачук.

Також він прокоментував ситуацію з закупівлею вакцини від COVID-19. Детальніше – читайте на 24 каналі.

До теми Гроші дорожчі за життя українців: корупційні ігри міністра Степанова на вакцині проти COVID-19

Про закупівлі вакцини

Я дуже добре знаю українські реалії. Завжди намагаюся купувати продукти, які не пройшли через глибоку заморозку. Я багато читав, що українські чиновники обіцяли закупити контейнер з відповідними умовами.

Але мовиться про те, що цю вакцину постійно треба тримати у температурі. Якщо температура менша, вона просто перестає діяти й тому ми можемо заплатити за дорогу вакцину, але вона не матиме ефекту.

3і Степановим – дуже сумна історія, за ним має плакати Венедіктова. Маю на увазі прокуратуру. Він відверто відсторонив держпідприємство, спеціально створене для закупівлі. Так робили його попередники.

Завжди найкорумпованішою схемою у МОЗ була закупівля ліків через посередників. І тільки Супрун, яку багато хто хоче назвати "доктором смерть", прибрала таку можливість. Степанов же її неприховано відстоює.

Довідка. Очільник підприємства "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов звинуватив МОЗ у тому, що відомство блокує закупівлю вакцини.



Адже китайська вакцина від Sinovac закуповуватиметься не напряму, а за схемою часів Януковича – через фірму прокладку.

Туди реально має дивитися прокуратура. Тому що вже зараз є публікації про те, у скільки разів дешевше ми могли закупити ліки. Степанов відверто порушує елементарні функції державного управління.

Про відпочинок Тупицького

Суспільство вимагає справедливості, тому для Олександра Тупицького та інших суддів ситуація є дуже небезпечною. Україні не обійтись без судової реформи.