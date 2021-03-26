За незаконний референдум: 3 керівникам "Українського вибору" Медведчука повідомили про підозру

Джерело:Прокуратура Криму та Севастополя
Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука повідомили про підозру. Їм інкримінують організацію та проведення незаконного "референдуму" у тимчасово окупованому Криму.
Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Раніше СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"
Досудове розслідування встановило, що представники руху "Український вибір – Право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострову.
Зокрема, 2 підозрюваних, очолюючи ініціативні групи вказаного громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".
Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ цього формування, інший керував окремим підрозділом "самооборони" – "Слов'янським щитом".
Крім того, ще 1 із керівників відокремленого підрозділу "Українського вибору", що також діяв Севастополі, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією та проведення незаконного "референдуму".
Під час публічних виступів на мітингах він закликав до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території Росії українськими землями.
Усе це підтвердив висновок експертизи. Наразі триває досудове розслідування.