Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір" Віктора Медведчука повідомили про підозру. Їм інкримінують організацію та проведення незаконного "референдуму" у тимчасово окупованому Криму.

Дії підозрюваних кваліфіковані за статтями про державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше СБУ прийшла з обшуками в офіс організації Медведчука "Український вибір"

Двоє підозрюваних брали участь у незаконних формуваннях

Досудове розслідування встановило, що представники руху "Український вибір – Право народу", який до 2016 року мав назву "Український вибір", сприяли окупації Кримського півострову.



Зокрема, 2 підозрюваних, очолюючи ініціативні групи вказаного громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ цього формування, інший керував окремим підрозділом "самооборони" – "Слов'янським щитом".

Фігурантам справи закидають

виконання протиправних наказів "ватажків" незаконних формувань;

активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території Криму, зокрема як спостерігачів на "дільницях" у складі незаконних виборчих комісій;

забезпечення охорони дільниць й безперешкодне проведення "референдуму" у Севастополі.

Третій – підтримував окупацію півострова Росією

Крім того, ще 1 із керівників відокремленого підрозділу "Українського вибору", що також діяв Севастополі, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією та проведення незаконного "референдуму".

Під час публічних виступів на мітингах він закликав до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території Росії українськими землями.

Усе це підтвердив висновок експертизи. Наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про обшуки в "Українському виборі"