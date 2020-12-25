За українською протикорабельною крилатою ракетою "Нептун" формується черга іноземних армій. Першим імпортером стане Індонезія.

Індонезія нарощує оборонний бюджет

Ринки Індо-Тихоокеанського регіону зацікавлені в сучасному якісному озброєнні й поступово збільшують свою частку у світовому імпорті зброї. Про це повідомляє Defense Express.

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Однією з таких країн цього регіону є Індонезія. Україна має шанси експортувати високотехнологічне озброєння до цієї країни.

Протягом останніх 10 років оборонний бюджет Індонезії зріс майже вдвічі у доларовому еквіваленті. Збільшення оборонного бюджету в 2021 році уряд Індонезії передусім пов'язує з необхідністю підтримки та модернізації можливостей збройних сил країни.

У компанії "Прогрес" виданню пояснили, що після тривалих перемовин компанії вдалося переконати індонезійську сторону в перевагах українського озброєння.

Та готова імпортувати "Нептун"

У результаті з Індонезією підписали Меморандум про укладення контракту на постачання ракетного комплексу "Нептун" від київського конструкторського бюро "Луч".

Це означає, що Індонезія може стати першим закордонним покупцем "Нептуна".

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Про що свідчить ця співпраця України з Індонезією

про довіру індонезійських представників до українського виробника зброї;

якщо проєкт буде успішним, українські підприємства отримають гроші, які можна буде спрямувати на реалізацію інших проєктів, необхідних для посилення обороноздатності країни.

Крім домовленостей щодо "Нептуна", "Прогрес" незабаром може укласти контракти й на постачання й іншої української продукції – радарів та авіаційних ракет.

Що відомо про "Нептун"? Це український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360. Виготовляє його конструкторське бюро "Луч".



Він може стримувати агресію зі сторони противника, посилювати контроль над українськими територіальними водами, зміцнювати захист військово-морських баз та інших берегових об'єктів у тих напрямках, з яких можуть в окупанти.



З 23 серпня 2020 року комплекс прийняли на озброєння Збройних сил України.

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