За наказом Зеленського почали перевірку підрозділів ЗСУ, що воюють в ООС

За дорученням президента Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил України, що беруть участь в Операції об'єднаних сил. Розпорядження про перевірку затвердили 1 лютого.

Джерело: Офіс Президента

Метою інспекції є перевірка готовності сил до виконання завдань за призначенням. Крім цього, хочуть перевірити ефективність заходів, що вживають Міноборони та ЗСУ.

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Що відомо про інспекцію

При перевірці хочуть виявити чинники, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів для виконання завдань. Після інспекції повинні підготувати доповідь Зеленському, де запропонують варіанти для нарощення спроможності ЗСУ, а також вирішення наявних проблем.

Хто бере участь у перевірці

До участі в інспекції залучили представників:

Офісу Президента,

Апарату Ради національної безпеки і оборони України,

Міністерства оборони,

Збройних сил України.