За дорученням президента Володимира Зеленського почали інспекцію підрозділів Збройних сил України, що беруть участь в Операції об'єднаних сил. Розпорядження про перевірку затвердили 1 лютого.

Джерело: Офіс Президента

Метою інспекції є перевірка готовності сил до виконання завдань за призначенням. Крім цього, хочуть перевірити ефективність заходів, що вживають Міноборони та ЗСУ.

Читайте також Суть конфлікту – у грошах: які можуть бути наслідки ворожнечі Тарана та Хомчака

Що відомо про інспекцію

При перевірці хочуть виявити чинники, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів для виконання завдань. Після інспекції повинні підготувати доповідь Зеленському, де запропонують варіанти для нарощення спроможності ЗСУ, а також вирішення наявних проблем.

Хто бере участь у перевірці

До участі в інспекції залучили представників:

Офісу Президента,

Апарату Ради національної безпеки і оборони України,

Міністерства оборони,

Збройних сил України.

Зверніть увагу! Між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком виник конфлікт. Достеменно невідомо, чому. Однак за інформацією журналіста Юрія Бутусова, сварка стосується спецфонду та його наповнення.