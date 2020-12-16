За місяць НАЗК викрило понад 400 корупціонерів: де найбільше
Національне агентство з питань запобігання корупції за листопад виявило 455 корупціонерів. Понад третина з них є депутатами місцевих рад.
Скільки корупціонерів покарали
У листопаді 72 людини притягнули до кримінальної відповідальності, 382 – до адміністративної, 9 – до дисциплінарної. Про це повідомили на сторінці НАЗК у фейсбуці.
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Кримінальна відповідальність
Покарали 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських та 2 митників.
Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за:
- пропозицію, обіцянку чи надання хабаря – 41 раз;
- прийняття чи одержання хабаря – 10 разів;
- брехню у деклараціях – 8 разів.
Адміністративна відповідальність:
До неї притягнули 186 депутатів місцевих рад, 19 поліцейських та 25 працівників державної служби.
Найчастіше карали за:
- несвоєчасне подання декларації – 357 разів;
- конфлікт інтересів – 14 разів;
- замовчування про суттєві зміни у майновому стані – 9 разів.
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