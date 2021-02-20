За корупцію Тупицькому загрожує 3400 гривень штрафу, – НАЗК

Джерело:"Радіо НВ"
Яке ще – окрім штрафу – покарання загрожує відстороненому від виконання обов'язків керівника Конституційного Суду Олександру Тупицькому?
Про це запитали в очільника НАЗК (Національне агентство зі запобігання корупції) Олександра Новікова.
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Якщо Олександра Тупицького визнають винним у незаконному недекларуванні земельної ділянки в Криму і веденні провадження з конфліктом інтересів – як його покарають? На це відповів очільник НАЗК Олександр Новіков.
Він (Тупицький – 24 канал) заплатить штраф у розмірі 3400 гривень. А також його внесуть до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення,
– сказав Новіков.
Він також нагадав і про інше: закон України про Конституційний Суд передбачає, що особа, яка не відповідає високим етичним стандартам звання судді КСУ, не може перебувати на цій посаді. І процедура звільнення судді в Україні є:
Олександр Тупицький став суддею КСУ у 2013 році указом президента Януковича. Коли той був очільником області, Тупицький працював суддею Куйбишевського райсуду Донецька. У 2010 – 2013 роках був суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних судах.
Тупицький ані в чомусь винним, ані навіть підозрюваним себе не визнав.