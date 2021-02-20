Яке ще – окрім штрафу – покарання загрожує відстороненому від виконання обов'язків керівника Конституційного Суду Олександру Тупицькому?

Про це запитали в очільника НАЗК (Національне агентство зі запобігання корупції) Олександра Новікова.

До слова Скільки Тупицький заробив у січні, поки не ходив на роботу в КСУ: відома сума Що сказали в НАЗК про ймовірне покарання Тупицького Якщо Олександра Тупицького визнають винним у незаконному недекларуванні земельної ділянки в Криму і веденні провадження з конфліктом інтересів – як його покарають? На це відповів очільник НАЗК Олександр Новіков.

Він (Тупицький – 24 канал) заплатить штраф у розмірі 3400 гривень. А також його внесуть до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення,

– сказав Новіков.

Він також нагадав і про інше: закон України про Конституційний Суд передбачає, що особа, яка не відповідає високим етичним стандартам звання судді КСУ, не може перебувати на цій посаді. І процедура звільнення судді в Україні є:

"Має засідати етична комісія, оцінити відповідність етичним стандартам судді, і може прийняти рішення – за результатами потім уже судового рішення у цьому протоколі – про позбавлення статусу судді".

Хто такий Тупицький та коротко про скандали навколо нього

Олександр Тупицький став суддею КСУ у 2013 році указом президента Януковича. Коли той був очільником області, Тупицький працював суддею Куйбишевського райсуду Донецька. У 2010 – 2013 роках був суддею в Донецькому, Львівському, Дніпропетровському апеляційних судах.

Масштабний скандал навколо Тупицького виник після того, як Конституційний Суд скасував покарання за незаконне декларування.

29 грудня 2020 – Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ на два місяці після клопотання прокуратури.

19 січня 2021 – Тупицькому повідомили про підозру щодо свідомо неправдивих свідчень та підкупу свідка.

Тупицький ані в чомусь винним, ані навіть підозрюваним себе не визнав.



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