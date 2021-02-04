За кого проголосували б українці в другому турі президентських виборів: опитування
Більшість українців знову б проголосували за Володимира Зеленського, якби другий тур президентських виборів відбувся найближчим часом. За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", чинний очільник держави тримає першість у парі зі всіма основними опонентами.
Джерело: "Рейтинг"
Зокрема, якщо б у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, за останнього проголосували б 44%. Водночас за чинного президента України – 56%.
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Володимир Зеленський проти Юлії Тимошенко та Юрія Бойка: результати опитування
Якби суперницею Зеленського в другому турі була очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, 55% українців готові були б підтримати шостого президента.
- Володимир Зеленський – 55%;
- Юлія Тимошенко – 45%.
Натомість Юрія Бойка у другому турі виборів готові підтримати 40% опитаних, тоді як Володимира Зеленського – 60%.
Юрій Бойко проти Петра Порошенка
Водночас у можливій парі Юрій Бойко проти Петра Порошенка, перемогу здобув би нардеп від "Опозиційної платформи – За життя".
- Юрій Бойко – 51%;
- Петро Порошенко – 49%.
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