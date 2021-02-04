Більшість українців знову б проголосували за Володимира Зеленського, якби другий тур президентських виборів відбувся найближчим часом. За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", чинний очільник держави тримає першість у парі зі всіма основними опонентами.

Джерело: "Рейтинг"

Зокрема, якщо б у другий тур вийшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко, за останнього проголосували б 44%. Водночас за чинного президента України – 56%.

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Володимир Зеленський проти Юлії Тимошенко та Юрія Бойка: результати опитування

Якби суперницею Зеленського в другому турі була очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко, 55% українців готові були б підтримати шостого президента.

Володимир Зеленський – 55%;

Юлія Тимошенко – 45%.

Натомість Юрія Бойка у другому турі виборів готові підтримати 40% опитаних, тоді як Володимира Зеленського – 60%.

Юрій Бойко проти Петра Порошенка

Водночас у можливій парі Юрій Бойко проти Петра Порошенка, перемогу здобув би нардеп від "Опозиційної платформи – За життя".

Юрій Бойко – 51%;

Петро Порошенко – 49%.

Довідка. Соціологічна група "Рейтинг" 2 – 3 лютого провела опитуванн, в якому взяло участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Загальна кількість – 2000 респондентів. Опитування відбулося шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.