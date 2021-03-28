За добу – понад 70 гектарів згорілої землі: чому категорично не можна палити траву – фото, відео

Джерело:24 канал
Попри заборону спалювання сухостою, трагічні наслідки та величезні штрафи, деякі українці продовжують знищувати гектари землі. Від цього страждають поля, ліси, тварини і самі ж люди.
Лише за добу, 27 березня, пожежі від спалювання сухої трави охопили понад 70 гектарів.
До речі Результати вашого "байдуже" було видно з супутників: Зеленський засудив людей за підпал трави
Як повідомляє ДСНС, причини пожеж незмінні – людський фактор.
Пожежа у полі / Фото ДСНС
Згорілий будинок на Закарпатті/ Фото ДСНС
Є чимало причин, чому палити траву в жодному разі не можна. Насамперед під час займань гинуть тварини та руйнуються гнізда птахів. Водночас родючість ґрунту знижується, повітря забруднюється, а клімат змінюється.
Крім того, через пожежі трави хворіють люди. Зокрема, підвищується ризик виникнення пухлин. Також, такі займання можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газопроводів, лісів тощо.
На початку квітня 2020 року у Чорнобильській зоні загорілась трава, вогонь перекинувся на дерева та спричинив масштабну пожежу. Вже 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів. Наприкінці квітня займання вдалось приборкати, однак наслідки – плачевні: вигоріли гектари території та загинуло багато тварин.
Чорнобильські пожежі з дрона, дивіться відео:
Також у квітні 2020 року пожежі виникли й на Житомирщині. Вогонь знищив десятки будинків, а почалось все з підпалу трави. Ба більше, вогонь знищив ціле село Магдин Овруцького району. Люди були змушені втікати.
Як гасили пожежі на Житомирщині, дивіться відео:
У квітні 2020 року штрафи за підпал трави суттєво збільшили: