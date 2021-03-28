За добу – понад 70 гектарів згорілої землі: чому категорично не можна палити траву – фото, відео
Попри заборону спалювання сухостою, трагічні наслідки та величезні штрафи, деякі українці продовжують знищувати гектари землі. Від цього страждають поля, ліси, тварини і самі ж люди.
Джерело:24 канал
Лише за добу, 27 березня, пожежі від спалювання сухої трави охопили понад 70 гектарів.
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Як повідомляє ДСНС, причини пожеж незмінні – людський фактор.
Скільки пожеж було на вихідних
- 27 березня у Львівській області до рятувальників надійшло повідомлення про пожежі сухої трави загальною площею понад 38 гектарів.
- На Сумщині у містах Ромни та Конотоп пожежники двічі виїжджали гасити займання трави. Перша пожежа охопила 2 гектари сухостою, друга – 150 квадратних метрів.
- На Житомирщині лише за 1 добу довелось ліквідовувати аж 13 пожеж трави. Загалом вогонь охопив 27 гектарів. Такі масштаби спричинив вітер, адже через нього полум'я поширювалось на прилеглі поля.
- На Кіровоградщині вогнеборці гасили 13 пожеж сухої трави. Найбільша спалахнула у селі Бірки Олександрівського району та охопила 1,1 гектара.
- Понад 6 гектарів пожежі сухої трави та очерету виникли у Миколаївській області. Надзвичайники боролись із 3 займаннями.
- У Закарпатській області в селі Велятино пожежа сухої трави перекинулась на двоповерховий будинок. На щастя, там ніхто не жив, тож постраждалих немає.
Пожежа у полі / Фото ДСНС
Згорілий будинок на Закарпатті/ Фото ДСНС
Чому не можна палити траву
Є чимало причин, чому палити траву в жодному разі не можна. Насамперед під час займань гинуть тварини та руйнуються гнізда птахів. Водночас родючість ґрунту знижується, повітря забруднюється, а клімат змінюється.
Крім того, через пожежі трави хворіють люди. Зокрема, підвищується ризик виникнення пухлин. Також, такі займання можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газопроводів, лісів тощо.
Пожежі у Чорнобилі
На початку квітня 2020 року у Чорнобильській зоні загорілась трава, вогонь перекинувся на дерева та спричинив масштабну пожежу. Вже 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів. Наприкінці квітня займання вдалось приборкати, однак наслідки – плачевні: вигоріли гектари території та загинуло багато тварин.
Чорнобильські пожежі з дрона, дивіться відео:
Пожежі на Житомирщині
Також у квітні 2020 року пожежі виникли й на Житомирщині. Вогонь знищив десятки будинків, а почалось все з підпалу трави. Ба більше, вогонь знищив ціле село Магдин Овруцького району. Люди були змушені втікати.
Як гасили пожежі на Житомирщині, дивіться відео:
Штрафи за підпал трави
У квітні 2020 року штрафи за підпал трави суттєво збільшили:
- за пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень.
- за порушення пожежної безпеки у лісах для громадян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень.
- за порушення пожежної безпеки у лісах для чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень.
- за знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень.
- за знищення або пошкодження лісу вогнем для чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень.
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