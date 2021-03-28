Попри заборону спалювання сухостою, трагічні наслідки та величезні штрафи, деякі українці продовжують знищувати гектари землі. Від цього страждають поля, ліси, тварини і самі ж люди.

Лише за добу, 27 березня, пожежі від спалювання сухої трави охопили понад 70 гектарів.

До речі Результати вашого "байдуже" було видно з супутників: Зеленський засудив людей за підпал трави

Як повідомляє ДСНС, причини пожеж незмінні – людський фактор.

Скільки пожеж було на вихідних

27 березня у Львівській області до рятувальників надійшло повідомлення про пожежі сухої трави загальною площею понад 38 гектарів.

На Сумщині у містах Ромни та Конотоп пожежники двічі виїжджали гасити займання трави. Перша пожежа охопила 2 гектари сухостою, друга – 150 квадратних метрів.

На Житомирщині лише за 1 добу довелось ліквідовувати аж 13 пожеж трави. Загалом вогонь охопив 27 гектарів. Такі масштаби спричинив вітер, адже через нього полум'я поширювалось на прилеглі поля.

На Кіровоградщині вогнеборці гасили 13 пожеж сухої трави. Найбільша спалахнула у селі Бірки Олександрівського району та охопила 1,1 гектара.

Понад 6 гектарів пожежі сухої трави та очерету виникли у Миколаївській області. Надзвичайники боролись із 3 займаннями.

У Закарпатській області в селі Велятино пожежа сухої трави перекинулась на двоповерховий будинок. На щастя, там ніхто не жив, тож постраждалих немає.



Пожежа у полі / Фото ДСНС



Згорілий будинок на Закарпатті/ Фото ДСНС

Чому не можна палити траву

Є чимало причин, чому палити траву в жодному разі не можна. Насамперед під час займань гинуть тварини та руйнуються гнізда птахів. Водночас родючість ґрунту знижується, повітря забруднюється, а клімат змінюється.

Крім того, через пожежі трави хворіють люди. Зокрема, підвищується ризик виникнення пухлин. Також, такі займання можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газопроводів, лісів тощо.

Пожежі у Чорнобилі

На початку квітня 2020 року у Чорнобильській зоні загорілась трава, вогонь перекинувся на дерева та спричинив масштабну пожежу. Вже 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів. Наприкінці квітня займання вдалось приборкати, однак наслідки – плачевні: вигоріли гектари території та загинуло багато тварин.

Чорнобильські пожежі з дрона, дивіться відео:

Пожежі на Житомирщині

Також у квітні 2020 року пожежі виникли й на Житомирщині. Вогонь знищив десятки будинків, а почалось все з підпалу трави. Ба більше, вогонь знищив ціле село Магдин Овруцького району. Люди були змушені втікати.

Як гасили пожежі на Житомирщині, дивіться відео:

Штрафи за підпал трави

У квітні 2020 року штрафи за підпал трави суттєво збільшили:

за пошкодження рослинного покриву – від 91 тисячі 80 до 153 тисяч гривень.

за порушення пожежної безпеки у лісах для громадян – від 1,53 тисячі до 4,59 тисячі гривень.

за порушення пожежної безпеки у лісах для чиновників – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень.

за знищення або пошкодження лісу вогнем для громадян – від 4,59 тисячі до 15,3 тисячі гривень.

за знищення або пошкодження лісу вогнем для чиновників – від 10,71 тисячі до 30,6 тисячі гривень.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу