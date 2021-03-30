За "агента НАБУ" Шевченка внесли 5 мільйонів застави, – ЗМІ

"Позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 травня 2021 року. Однак вже 30 березня він вийшов на волю – за підозрюваного внесли 5 мільйонів застави.

Про те, що Шевченко вийшов зі СІЗО, видання повідомляє з посиланням на власні джерела. Заставу внесли вранці 30 березня.

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"Агент НАБУ" Шевченко вийшов на волю

Зробила це дружина "агента НАБУ", однак зібрати 300 тисяч гривень допомогли друзі. Шевченка зобов'язали носити електронний браслет, а також обмежили його пересування Києвом.

За даними джерел видання, у Служби безпеки України немає претензій до Шевченка щодо теми "приватної військової компанії" ексдепутата Семена Семенченка.

Справа Семенченка і Шевченка: коротко