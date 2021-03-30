За "агента НАБУ" Шевченка внесли 5 мільйонів застави, – ЗМІ
"Позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 травня 2021 року. Однак вже 30 березня він вийшов на волю – за підозрюваного внесли 5 мільйонів застави.
Джерело:ZN.UA
Про те, що Шевченко вийшов зі СІЗО, видання повідомляє з посиланням на власні джерела. Заставу внесли вранці 30 березня.
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"Агент НАБУ" Шевченко вийшов на волю
Зробила це дружина "агента НАБУ", однак зібрати 300 тисяч гривень допомогли друзі. Шевченка зобов'язали носити електронний браслет, а також обмежили його пересування Києвом.
За даними джерел видання, у Служби безпеки України немає претензій до Шевченка щодо теми "приватної військової компанії" ексдепутата Семена Семенченка.
Справа Семенченка і Шевченка: коротко
- Служба безпеки України 24 березня 2021 року оголосила про припинення діяльності "приватної військової компанії".
- Євгену Шевченку та Семену Семенченку, які начебто є її засновниками, оголосили про підозру.
- Зокрема, їх підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення військових запчастин і товарів з Росії. Це відбувалося поза митним контролем.
- Шевченко заявив, що не має жодного стосунку до охоронної компанії, яку створив Семенченко.
- Печерський районний суд 26 березня обрав Шевченку запобіжний захід у вигляді утримання у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
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