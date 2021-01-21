У Харкові 21 січня трапилася масштабна пожежа у будинку престарілих. Відомо про щонайменше 15 жертв. Втім, у Харківській ОДА заявили, що за адресою пожежі не зареєстрована жодна офіційна установа.

За адресою пожежі немає ні приватного, ні державного, ні комунального закладу. Про це заявив директор обласного департаменту соцзахисту населення Юрій Шпарага, інформує "Суспільне".

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Такої установи, яка за цією адресою обліковується, в жодному реєстрі Харківської області, не існує. Ми не розуміємо, що це. Немає такого закладу взагалі,

– сказав Шпарага.

Він додав: "Ми не розуміємо, хто і з якою метою зібрав цих людей в одному місці".

Реакція МВС

У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що за адресою пожежі розташований будинок престарілих "Золотий час". Він складається із 2 поверхів. Загорання виникло на другому поверсі будівлі.

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