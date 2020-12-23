За наступні 5 років ми плануємо втричі збільшити обсяг річкових перевезень, – Криклій
Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внутрішній водний транспорт", який регулює річкову логістику в Україні. Також запровадили штрафи для судновласників за порушення закону.
Багато компаній, зокрема великих інвесторів, які вкладають гроші у портову інфраструктуру, зацікавлені у річкових перевезеннях. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у програмі "Що це було" на 24 каналі.
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Річкові перевезення – економія
За його словами, це дешевше та екологічніше. Окрім того, це економія на ремонтах доріг.
Наша мета – втричі збільшити обсяг річкових перевезень за наступні 5 років,
– зазначив Криклій.
Він відзначив, що базовий закон нарешті ухвалили. Після того, як його підпише Президент України Володимир Зеленський, він набере чинності.
Поганий стан шлюзів
У міністерстві інфраструктури очікують, що наступного року отримають частину грошей від дорожнього фонду (приблизно 1%), яка фінансуватиме саме річкові перевезення. "Річкові шлюзи у дуже поганому стані, їх потрібно модернізувати. Якщо з ними щось станеться, буде техногенна катастрофа", – відзначив міністр.
Як сказав Криклій, модернізовані річкові шлюзи:
- збільшать спроможність Дніпра;
- відновлять ті річкові перевезення, які ще за радянських часів були в гарному стані.
Альтернатива дорожньому транспорту
Також він додав, що річкові перевезення – це альтернатива дорожньому транспорту. Він часто завантажений зранку та ввечері людьми, які йдуть на роботу або повертаються з неї.
Законопроєкт про водний транспорт: що відомо
- Верховна Рада на засіданні 3 грудня ухвалила законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт".
- Він зокрема передбачає лібералізацію ринку та створення Держфонду розвитку внутрішніх водних шляхів.
- Також завдяки йому, можна відродити найдешевший та найекологічніший спосіб доставлення вантажів – річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику.
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