Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внутрішній водний транспорт", який регулює річкову логістику в Україні. Також запровадили штрафи для судновласників за порушення закону.

Багато компаній, зокрема великих інвесторів, які вкладають гроші у портову інфраструктуру, зацікавлені у річкових перевезеннях. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у програмі "Що це було" на 24 каналі.

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Річкові перевезення – економія

За його словами, це дешевше та екологічніше. Окрім того, це економія на ремонтах доріг.

Наша мета – втричі збільшити обсяг річкових перевезень за наступні 5 років,

– зазначив Криклій.

Він відзначив, що базовий закон нарешті ухвалили. Після того, як його підпише Президент України Володимир Зеленський, він набере чинності.

Поганий стан шлюзів

У міністерстві інфраструктури очікують, що наступного року отримають частину грошей від дорожнього фонду (приблизно 1%), яка фінансуватиме саме річкові перевезення. "Річкові шлюзи у дуже поганому стані, їх потрібно модернізувати. Якщо з ними щось станеться, буде техногенна катастрофа", – відзначив міністр.

Як сказав Криклій, модернізовані річкові шлюзи:

збільшать спроможність Дніпра;

відновлять ті річкові перевезення, які ще за радянських часів були в гарному стані.

Альтернатива дорожньому транспорту

Також він додав, що річкові перевезення – це альтернатива дорожньому транспорту. Він часто завантажений зранку та ввечері людьми, які йдуть на роботу або повертаються з неї.

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