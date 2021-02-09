За 3 дні – понад 350 порушень: як бойовики "дотримуються" перемир'я

Джерело:ОБСЄ
На Донбасі протягом 5 – 7 лютого зафіксували, що бойовики 374 рази порушили режим припинення вогню. Серед них було 184 вибухи. Найбільше порушень – у Донецькій області.
Основні порушення зафіксували біля Донецької фільтрувальної станції та неподалік від Широкиного.
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До речі, окупанти обмежували пересування місії ОБСЄ поблизу Василівки, Нової Мар’ївки, Шевченка, Приморського, Хрещатицького та Заїченка.
Від початку домовленостей Тристоронньої контактної групи представники ОБСЄ виявили 8461 порушення режиму припинення вогню. До слова, перемир'я на Донбасі діє з 27 липня 2020 року.