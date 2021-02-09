На Донбасі протягом 5 – 7 лютого зафіксували, що бойовики 374 рази порушили режим припинення вогню. Серед них було 184 вибухи. Найбільше порушень – у Донецькій області.

Основні порушення зафіксували біля Донецької фільтрувальної станції та неподалік від Широкиного. Важливо Перемир'я на Донбасі вже немає, – Гармаш пояснив чому Окупанти зривають перемир'я Так, за 3 дні на Донеччині російські найманці 349 разів порушили перемир'я. За попередній звітний період їх було 8.

На Луганщині виявили 25 порушень, у попередньому звіті зазначили 2. До речі, окупанти обмежували пересування місії ОБСЄ поблизу Василівки, Нової Мар’ївки, Шевченка, Приморського, Хрещатицького та Заїченка. Скільки порушень зафіксували від початку перемир'я Від початку домовленостей Тристоронньої контактної групи представники ОБСЄ виявили 8461 порушення режиму припинення вогню. До слова, перемир'я на Донбасі діє з 27 липня 2020 року. Війна на Донбасі: останні новини Біля Новомихайлівки бойовики 7 лютого прицільно обстріляли українські позиції. У результаті один український військовий отримав поранення, його госпіталізували.

За добу 6 лютого окупанти 13 разів обстріляли військових ЗСУ та поранили трьох воїнів. Ще троє українських захисників підірвались на вибухівці, двоє загинули, один – поранений.

Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук наголосив, що на кожен постріл бойовиків слід відповідати пострілом, а не чекати, поки когось вб'ють чи поранять.