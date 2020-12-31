На Донбасі у 2020 році загинули щонайменше 75 військових: поіменний список
На Сході України впродовж важкого 2020 році загинули щонайменше 75 військових. Крім того, були й небойові втрати. Російські найманці майже щодня цинічно обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Бойовики постійно застосовують проти українських військових заборонену мінськими домовленостями зброю, повідомляють у пресцентрі Об'єднаних сил. Загалом окупанти, як пише 24 канал, витратили уже тисячі боєприпасів.
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Через потужні ворожі обстріли впродовж 2020 року Україна на передовій втратила щонайменше 75 героїв.
Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список
Січень 2020 року
- Юрій Сергеєв – лейтенант 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 1 січня через поранення у голову. Основними версіями є необережність та спроба самогубства;
- Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
- Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 5 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
- Руслан Насальський – 24-річний воїн 109-ої ОГШБ загинув 5 січня поблизу Павлополя за невідомих обставин;
- Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
- Олександр Булик – 47-річний військовий Держприкордонслужби 9 січня помер у зоні ООС через захворювання серця;
- Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
- Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
- Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув 16 січня від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
- Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
- Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув 19 січня від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
- Василь Муха – 31-річний боєць 37-ої ОМБП Запоріжжя загинув 20 січня під час перестрілки з бойовиками біля Опитного;
- Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
- Михайло Ошурко – 21-річний боєць 40-ої ОАБр помер 25 січня у Луганській області за невідомих обставин;
- Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
- Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
Лютий 2020 року
- Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого;
- Олександр Свінціцький – 36-річний військовий 72-ої ОМБр Чорних Запорожців загинув 3 лютого внаслідок вогнепального поранення голови у районі Золотого;
- Ігор Надолько – 51-річний парамедик "Ангелів Тайри" помер 7 лютого у зоні ООС через зупинку серця;
- Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.
- Борис Шпачук – 52-річний полковник 128-ої ОГШБ помер 18 лютого на бойовій позиції біля Волновахи через розрив тромба;
- Вадим Романов – 30-річний командир відділення 59-ої ОМПБр загинув за неуточнених обставин 20 лютого внаслідок кульового поранення;
- Олександр Тараскін – 36-річний поліцейський помер 22 лютого у зоні ООС від раптової зупинки серця;
- Дмитро Гринь – 28-річний старший водій мотопіхотного відділення підірвався на вибухівці 26 лютого. Військовий загинув під час виконання бойових завдань. Герой уклав контракт з ЗСУ у січні 2019 року.
- Володимир Федченко – 46-річний боєць, який служив у 93-тій бригаді "Холодний Яр" з 2016 року. Військовий брав участь в обороні Старогнатівки та Авдіївки. 27 лютого Володимир загинув від кулі снайпера.
Березень 2020 року
- Ігор Гавриляк – 33-річний військовий із 72 ОМБР Чорних Запорожців.
- Сергій Руських – 31-річний захисник із Маріуполя, захищав рідний Донбас від окупантів у лавах Збройних сил України з 2018 року.
- Володимир Черненко – 25-річний захисник, загинув 3 березня унаслідок обстрілу українських позицій. Служив він у 13-му окремому мотопіхотному батальйоні 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Мав звання старшого сержанта.
- Дмитро Осичкін – 26-річний військовий 34-ої ОМПБ загинув 5 березня у районі села Піски від підриву на вибухівці;
- Дмитро Фірсов – 40-річний боєць загинув 6 березня поблизу Кримського внаслідок підриву БМП на міні. Був бійцем 93-ої окремої механізованої бригади, у якій командував взводом.
- Євген Черних – 29-річний боєць загинув 8 березня внаслідок потрапляння ракети бойовиків у авто українських військових. Він воював у складі 57-ої окремої мотопіхотної бригади отамана Костя Гордієнка.
- Віктор Солтис – 34-річний військовий загинув 10 березня, він служив у 131-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Він родом із села Володимирівка Кропивницького району.
- Андрій Ведешин – 34-річний старший солдат загинув 10 березня, служив за контрактом у 131-му окремому розвідувальному батальйоні. Родом із Тульчинського району на Вінниччині.
- Богдан Петренко – 23-річний старший навідник гранатометного взводу загинув 10 березня, служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
- Ілля Пережогін – 26-річний молодший сержант 131-го ОРБ загинув 10 березня поблизу Пісків внаслідок влучання кулі снайпера;
- Валерій Стельмах – 23-річний навідник артилеристів "Азову" помер 16 березня у Маріуполі через зупинку серця;
- Олексій Золін – 35-річний боєць 30-ої ОМБр імені Костянтина Острозького загинув 19 березня у районі Попасної через потрапляння кулі ворожого снайпера.
- Володимир Мовчанюк – 36-річний молодший сержант 57-ої ОМПБр імені отамана Костя Гордієнка, загинув 30 березня від кулі ворожого снайпера під Ясинуватою;
- Олександр Маланчук – 23-річний командир 3-го гірсько-штурмового взводу 1-шої гірсько-штурмової роти військової частини А3029. Герой родом з Чернівців. Загинув 31 березня під час виконання війського обов'язку.
Квітень 2020 року
- Олексій Купріков – 49-річний механік-водій механізованого батальйону 93-ої Окремої механізованої бригади Холодний Яр. Військовий загинув 9 квітня під ворожим обстрілом: отримав численні осколкові поранення. У Олексія залишилася цивільна дружина, 19-річний син, мама і рідна сестра, що служить у тій самій бригаді, де був сам Олексій.
- Леонід Скакуненко – 32-річний піхотинець із позивним "Барон", боєць із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув уранці 12 квітня, у Вербну неділю, під час бойового чергування від ворожого обстрілу з гранатомета. Сиротами залишилися син від першого шлюбу та дружина.
- Андрій Шинкарук – лейтенант, випускник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Загинув 20 квітня унаслідок важкого поранення від ворожого обстрілу.
- Андрій Альошин – 33-річний військовий 28-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 23 квітня. Він родом з селища Славське Сколівського району, що на Львівщині. У загиблого бійця залишилися дружина та батьки.
- Олексій Лісін – 30-літній солдат із 93-ї ОМБр "Холодний Яр". Загинув 28 квітня на бойовому посту – в нього влучив уламок ворожого снаряду.
Травень 2020 року
- Олександр Карпика – 24-річний боєць з Вінниччини. 13 травня отримав вогнепальне кульове наскрізне поранення. Медикам не вдалося врятувати його життя.
- Дмитро Кузьменко – сержант родом з Житомирщини, служив за контрактом в одній із військових частин Бердичева. Загинув 13 травня під час планових занять у районі проведення операції Об'єднаних сил.
- Андрій Супріган – 30-річний майор, який від початку бойових дій на Донбасі захищав Україну. Служив у 81-ій десантно-штурмовій бригаді, був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III та II ступенів. Загинув разом з Кузьменком 13 травня під час занять у районі ООС.
- Євген Сафонов – 31-річний військовий 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Загинув 21 травня під час вибуху вантажівки ЗСУ, у яку влучила міна підконтрольних Росії бойовиків. Загиблий герой був родом з Павлограда, що на Дніпропетровщині.
- Віталій Лімборський – 24-літній молодший сержант 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 травня внаслідок ворожого обстрілу – куля влучила йому в голову.
Червень 2020 року
- Леонід Добрянський – прапорщик, командир відділення взводу управління розвідувальної роти. Загинув від мінно-вибухової травми, несумісної з життям. Родом з Житомирщини, однак проживав зі сім’єю у Києві.
- Ілля Струк – старший матрос ВМС ЗСУ. Українському захисникові було лише 25 років, загинув від обстрілу. Народився у селі Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області. Службу захисник проходив у військовій частині у місті Маріуполь.
- Богдан Коваленко – старший солдат 54 ОМБр. Хлопцеві було всього 22 роки, а родом він з Харківської області. Загинув 18 червня від кулі снайпера.
- Іван Дедюх – сержант 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" із Тернополя загинув 27 червня поблизу Старогнатівки внаслідок розриву невідомого боєприпасу.
Липень 2020 року
- Олег Шило – 29-річний стрілець-помічник гранатометника у 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Загинув від кулі снайпера 8 липня. Родом з Києва.
- Тарас Матвіїв – молодший лейтинант 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Загинув під час обстрілів 10 липня. Родом з Львівщини, був активістом, волонтером та засновником "Пошукової ініціативи Майдану".
- Євген Чумаченко – військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Трагедія сталася під час прицільного ворожого обстрілу позицій українських військ в районі проведення ООС. Родом з Одещини.
- Микола Ілін – військовий медик загинув 13 липня, коли намагався допомогти пораненому. У цей момент окупанти підступно відкрили вогонь. Служив в 137-му окремому батальйоні морської піхоти. Ілін не українець, мав позивний "Естонець".
- Дмитро Красногрудь – командир розвідувального взводу окремого батальйону 35 бригади морської піхоти. Підірвався на невідомому вибуховому пристрої 13 липня. Родом з Харкова, мав позивний "Мир".
- Артем Козій – 19-річний морський піхотинець 21 липня під час бойових дій на півдні Донецької області зазнав численних уражень осколками. Сім годин лікарі намагалися врятувати його життя, але, на жаль, марно.
- Ярослав Журавель – 40-річний командир відділення розвідувального взводу, уродженець села Андріївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загинув 13 липня під Зайцевим під час евакуації з поля бою тіла іншого українського бійця. У військового залишилася дружина та дві доньки.
- Михайло Воронський – 54-річний військовослужбовець помер від кульового поранення внаслідок необережного поводження зі зброєю. Проходив службу за контрактом у військовій частині А3215 на посаді водія-електрика в одному з артилерійських підрозділів. Ветеран афганець, активний учасник Революції Гідності.
- Артур Бахнар, Сергій Вергун і Володимир Перекрестов – усі померли через погіршення стану здоров'я. Зокрема, відомо, що Бахнар – від набряку головного мозку, а Перекрестов – з причин гострої серцево-судинної недостатності. Останній народився у 1975 році.
Серпень 2020 року
- Сергій Похович – мав звання старшого сержанта. Воював у підрозділі розвідки 42-го батальйону 57-ої бригади імені Костя Гордієнка. Загинув внаслідок вибуху 13 серпня в районі Водяного Донецької області. Тоді авто з українськими військовими наїхало на міну. Також ще один військовий отримав травми.
- Володимир Рудик – мав звання старшого лейтенанта. Загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю: отримав кульове поранення. Трагеді сталася 21 серпня в Новоайдарському районі на Луганщині.
- Ім'я невідомо – також загинув через необережне поводження зі зброєю та від кульвого поранення. Сталося це 12 серпня під час виконання бойового завдання.
Вересень 2020 року
- Артем Бондаренко – займався евакуацією військового майна під час наближення пожежі на Луганщині. Раніше військового оголосили зниклим безвісти, проте згодом тіло Бондаренка виявили під завалами бліндажа.
- Тарас Кубійович – уродженець села Вільхівці, що на Прикарпатті. Загтинув неподалік Причепилівки, що на Луганщині. Бойовики вдарили там по позиціях підрозділів Об’єднаних сил зі стрілецької зброї.
- Віталій Грицишин – під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким 5 вересня зайшов на мінне поле ворога, де підірвався й загинув.
- Володимир Хоменко – загинув разом з Віталієм Грицишиним.
- Руслан Волков – загинув внаслідок підриву авторозливної станції на невідомому пристрої 6 вересня в районі Новгородського.
- Роман Червінський – внаслідок необережного поводження з гранатою 16 вересня загинув у бліндажі в районі Новотошківського.
- Костянтин Оверко – помер 24 вересня в госпіталі. Його поранив ворожий снайпер ще 20 червня й воїн понад 3 місяці боровся за життя.
Жовтень 2020 року
- Руслан Панченко – уродженець міста Смільна Черкаської області. Був солдатом контрактної служби. Загинув 13 жовтня під час виконання службових обов'язків.
Листопад 2020 року
- В'ячеслав Мінкін – 31-річний фастівчанин, старший солдат 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Загинув 24 листопада від кулі снайпера під Авдіївкою.
Грудень 2020 року
- Вадим Єфременюк – 22-річний боєць був родом із Вінниці. Загинув 29 грудня в зоні ООС, наразі офіційна причина смерті військового невідома.
Імена ще чотирьох військових, які загинули у 2020 році, наразі невідомі. Ми оновимо список, коли вдасться їх встановити.
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
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