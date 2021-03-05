"Ющенко був розчавлений": чому Меркель виступала проти України в НАТО

Джерело:"Право на владу" на 1+1
Деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі, і відверто про це говорять. Про один із таких випадків згадав український дипломат Олександр Чалий.
Тему стосунків НАТО та України та перспектив залучення нашої держави до членства в Альянсі обговорювали у "Право на владу". У цьому ж ефірі Леонід Кравчук та Ольга Стефанішина запевнили, що іншого шляху в України немає.
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Український дипломат Олександр Чалий (надзвичайний та повноважний посол, перший заступник міністра закордонних справ у 2003 – 2004) розповів цікаву історію з часів президентства Віктора Ющенка.
На саміті в Бухаресті 2008 року питання України обговорювали замість 3 хвилин – годину. Та в підсумку ПДЧ (План дій щодо членства у НАТО) нам не дали. Як сказав Чалий, "Ющенко був розчавлений, адже ми всі очікували, що ПДЧ буде".
Зразу після саміту президент зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка голосувала проти та позиція якої (разом із Францією), власне, стала визначальною.
І Ющенко дуже щиро, як дитина, запитав її: "Пані Меркель, чому ви голосували проти?" А Меркель відповіла: "Пане президенте, поки безпека моєї країни більше виграватиме від того, що ви не є членом НАТО, ніж від того, що ви є членом НАТО, ми будемо проти",
– пригадав дипломат.
Україна має бути в НАТО – це єдиний спосіб захистити незалежність держави. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук переконаний у цьому, адже "Україна сьогодні захищає свою землю від російського агресора".
Україна повинна працювати й виконувати те, що передбачено планом НАТО. Повинна робити все, щоб незабаром увійти до НАТО,
– наголосив перший президент України.
Навіть попри те, як зауважив Кравчук, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як в СРСР, де головним ворогом було НАТО".
Найближчим часом ми можемо отримати відповідь на питання про вступ до НАТО – вже до кінця 2021 року. У це вірить віцепрем'єрка та міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства – від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО,
– сказала Стефанішина.
"Наше членство буде за 10 плюс-мінус 2 роки", – уточнив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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