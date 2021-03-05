Деякі члени НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі, і відверто про це говорять. Про один із таких випадків згадав український дипломат Олександр Чалий.

Тему стосунків НАТО та України та перспектив залучення нашої держави до членства в Альянсі обговорювали у "Право на владу". У цьому ж ефірі Леонід Кравчук та Ольга Стефанішина запевнили, що іншого шляху в України немає.

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"Ющенко був розчавлений"

Український дипломат Олександр Чалий (надзвичайний та повноважний посол, перший заступник міністра закордонних справ у 2003 – 2004) розповів цікаву історію з часів президентства Віктора Ющенка.

На саміті в Бухаресті 2008 року питання України обговорювали замість 3 хвилин – годину. Та в підсумку ПДЧ (План дій щодо членства у НАТО) нам не дали. Як сказав Чалий, "Ющенко був розчавлений, адже ми всі очікували, що ПДЧ буде".

Зразу після саміту президент зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, яка голосувала проти та позиція якої (разом із Францією), власне, стала визначальною.

І Ющенко дуже щиро, як дитина, запитав її: "Пані Меркель, чому ви голосували проти?" А Меркель відповіла: "Пане президенте, поки безпека моєї країни більше виграватиме від того, що ви не є членом НАТО, ніж від того, що ви є членом НАТО, ми будемо проти",

– пригадав дипломат.

Одначе шлях до НАТО – єдиний для України

Україна має бути в НАТО – це єдиний спосіб захистити незалежність держави. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук переконаний у цьому, адже "Україна сьогодні захищає свою землю від російського агресора".

Україна повинна працювати й виконувати те, що передбачено планом НАТО. Повинна робити все, щоб незабаром увійти до НАТО,

– наголосив перший президент України.

Навіть попри те, як зауважив Кравчук, що серед "окремих політиків у Верховній Раді залишаються протилежні погляди, оскільки вони мислять, як в СРСР, де головним ворогом було НАТО".

При цьому політик додав, що "особисто поламав себе" та дійшов до розуміння критичної необхідності перебування України в НАТО: "Час настав, і він, я переконаний, працює на Україну".

Коли ж Україна вступить до НАТО

Найближчим часом ми можемо отримати відповідь на питання про вступ до НАТО – вже до кінця 2021 року. У це вірить віцепрем'єрка та міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Ми сьогодні говоримо про отримання плану дій щодо членства. Щойно Україна отримає план дій щодо членства – від нас буде залежати, коли ми будемо в НАТО,

– сказала Стефанішина.

"Наше членство буде за 10 плюс-мінус 2 роки", – уточнив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Крайні кроки України до НАТО

24 лютого президент Зеленський затвердив положення про річні національні програми під егідою комісії Україна – НАТО. Та дав низку доручень Кабінету Міністрів щодо розвитку співпраці з Альянсом.

26 лютого Оксана Маркарова, яка стала послом у Вашингтоні, запевнила, що залученість України до колективної безпеки та вступ до НАТО – один із пріоритетів її роботи у Сполучених Штатах Америки.

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