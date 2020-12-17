Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Юрія Вітренка спробують повторно призначити на пост віцепрем'єра – міністра енергетики в січні 2021 року. Мовляв, нині немає альтернативної кандидатури на цей пост.

Протягом наступного місяця кандидат у Кабінет Міністрів зможе поспілкуватися з депутатами. Про це Давид Арахамія розповів у спілкуванні з журналістами в кулуарах парламенту, повідомляє 24 канал.

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Думаю, що наступного разу можна пробувати в січні, а за цей час ще можна позустрічатися, поспілкуватися. Я думаю, можна виносити ще раз,

– наголосив голова фракції "Слуга народу".

Крім того, він розповів, що поки альтернативних кандидатур на пост голови Міненерго немає, тож правляча партія намагатиметься мобілізувати голоси за Юрія Вітренка.

Чому Вітренка не призначили з першого разу

Питання про призначення екстоп-менеджера "Нафтогазу" на пост віцепрем'єра – міністра енергетики розглядали у Верховній Раді 17 грудня. За проголосували лише 186 депутатів, тобто забракло 40 голосів.

З усіх парламентських фракцій лише частина депутатів зі "Слуги народу" підтримала кандидатуру. Давид Арахамія вважає, що це наслідок неправильного підходу до представлення кандидатури.

"Він мав перед голосуванням зустрітися з усіма фракціями, поговорити з депутатами й розповісти про свій курс. Тут, враховуючи, що не було в нас часу, цього не відбулося", – розповів парламентар.

Відтак, пояснює він, багато депутатів почуваються ображеними, оскільки "не отримали доступу до тіла". На думку Арахамії, це відняло 20% – 30% голосів за кандидата в міністри.