Не назбирали голосів: Вітренка не призначили першим віцепрем'єром – міністром енергетики

Верховній Раді знову не вдалось назбирати голосів за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики 28 січня. До цього Вітренко був виконувачем обов'язків очільника Міненергетики. Подання на призначення Вітренка прем'єр Денис Шмигаль вніс лише вранці.
Джерело: 24 канал
За кандидатуру Вітренка проголосували лише 204 нардепи.
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Проти виступили одразу 45 народних обранців, утримались 62.
Під час представлення Вітренко наголосив, що про свої пріоритети розповів ще у грудні – коли претендував на посаду міністра енергетики. Тому депутатам вирішив доповісти про свої досягнення на посаді виконувача обов'язків очільника міністерства.
За лічені дні після призначення була погашена заборгованість по зарплаті шахтарям, які перекривали дороги. Був поданий на Кабмін проєкт рішення, яке обмежило зростання ціни на електроенергію для населення. Якби таке рішення не було прийняте, то ціна на електроенергію була б удвічі більшою. Найбільш значущі пільги були монетизовані,
– наголосив Вітренко.
Про те, що подання на призначення Вітренка – вже у парламенті, повідомив під час засідання спікер Дмитро Разумков. Питання розглядав профільний комітет о 12:00. За Вітренка проголосували 14 членів комітету, 2 були проти, ще 2 – утримались.
Тим часом, як повідомив LB.ua, з'явилась інформація, що голоси за нового віцепрем'єра активно збирали у додатку для мобільних телефонів нардепів від "Слуги народу". Більшість виступила "за".
Головна інтрига – повторне голосування за Вітренка на посаді першого віцепрем'єра та міністра енергетики. У мене нема сумнівів, що на цей раз голосів таки будуть,
– написав раніше у телеграмі голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Зазначимо, що призначення Вітренка було одним з ключових питань засідання фракції "Слуга народу" ввечері 25 січня. На зібранні нардепів був присутній і президент Зеленський.
Вітренка не призначили першим віцепрем'єром: дивіться відео 24 каналу