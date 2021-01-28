Не назбирали голосів: Вітренка не призначили першим віцепрем'єром – міністром енергетики

Верховній Раді знову не вдалось назбирати голосів за призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики 28 січня. До цього Вітренко був виконувачем обов'язків очільника Міненергетики. Подання на призначення Вітренка прем'єр Денис Шмигаль вніс лише вранці.

Джерело: 24 канал

За кандидатуру Вітренка проголосували лише 204 нардепи.

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Проти виступили одразу 45 народних обранців, утримались 62.

Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" : за – 177, проти – 2;

ОПЗЖ: за – 0, проти – 21;

"Європейська Солідарність": за – 0, проти – 0;

"Батьківщина": за – 0, проти – 17;

"За майбутнє": за – 0, проти – 3;

"Голос": за – 0, проти – 0;

"Довіра": за – 18, проти – 0;

Позафракційні: за – 9, проти – 2.

Вітренко перед голосуванням доповів про свої успіхи у Міненергетики

Під час представлення Вітренко наголосив, що про свої пріоритети розповів ще у грудні – коли претендував на посаду міністра енергетики. Тому депутатам вирішив доповісти про свої досягнення на посаді виконувача обов'язків очільника міністерства.

За лічені дні після призначення була погашена заборгованість по зарплаті шахтарям, які перекривали дороги. Був поданий на Кабмін проєкт рішення, яке обмежило зростання ціни на електроенергію для населення. Якби таке рішення не було прийняте, то ціна на електроенергію була б удвічі більшою. Найбільш значущі пільги були монетизовані,

– наголосив Вітренко.

Подання на призначення Вітренка надійшло лише вранці

Про те, що подання на призначення Вітренка – вже у парламенті, повідомив під час засідання спікер Дмитро Разумков. Питання розглядав профільний комітет о 12:00. За Вітренка проголосували 14 членів комітету, 2 були проти, ще 2 – утримались.

Тим часом, як повідомив LB.ua, з'явилась інформація, що голоси за нового віцепрем'єра активно збирали у додатку для мобільних телефонів нардепів від "Слуги народу". Більшість виступила "за".

Головна інтрига – повторне голосування за Вітренка на посаді першого віцепрем'єра та міністра енергетики. У мене нема сумнівів, що на цей раз голосів таки будуть,

– написав раніше у телеграмі голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Раніше призначення Вітренка обговорили на фракції "Слуги народу"

Зазначимо, що призначення Вітренка було одним з ключових питань засідання фракції "Слуга народу" ввечері 25 січня. На зібранні нардепів був присутній і президент Зеленський.

Що казав про свої плани Вітренко у разі провалу голосування? Раніше Юрій Раніше Юрій Вітренко заявив , що у випадку, якщо Рада знову не підтримає його кандидатуру, він розпрощається з Міненергетики. У планах виконувача обов'язків міністра було повернення в інвестиційний бізнес.

Призначення Вітренка главою Міненергетики 17 грудня Верховна Рада теж провалила. "За" проголосували лише 186 нардепів із 226 необхідних. Виконувачем обов'язків міністра Вітренка призначили вже на засіданні Кабміну.

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