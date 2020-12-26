Верховна Рада 17 грудня не проголосувала за призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. Партія "Голос" та "Європейська солідарність" не голосують за кадрові призначення влади, аби у такий спосіб відрізнятись від монобільшості.

Однак Юрій Вітренко вважає, що це обмежує взагалі вплив партій на розвиток ситуації в країні. Таку думку він озвучив в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Я після цього (після голосування – 24 канал) розмовляв з фракцією "Голос". Там багато моїх друзів, до яких я теж ставлюся з величезною повагою, ми і спілкуємося, і консультуємося, і все інше. Те саме стосується і фракції "Європейська солідарність". Але зараз вони кажуть, що в них політична позиція така, що вони не голосують за кадрові призначення", – сказав він.

Я буду з ними ще говорити… Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб розвиток рухався у правильному напрямку,

– наголосив Вітренко.

Також додав: "Голосуючи, умовно кажучи, за людей, яких вони вважають нормальними, вони посилають сигнал владі: якщо ви будете пропонувати нормальних людей, ми будемо це підтримувати. Інакше вони штовхають владу на якісь домовленості з ОПЗЖ, або якимись іншими фракціями, що мають іншу орієнтацію".

Що відомо про призначення Юрія Вітренка:

17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єра – міністра енергетики.

За нього проголосували лише 118 нардепів із 226 необхідних.

Однак ввечері 21 грудня Кабінет Міністрів все ж призначив його виконувачем обов'язків міністра енергетики .

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі: