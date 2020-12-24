Колишній директор "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що його призначення виконувачем обов'язків міністра енергетики стало несподіванкою. Окрім цього, його здивувало голосування фракції "Слуга народу".

Пропозиція обійняти посаду міністра енергетики та стати першим віцепрем'єром надійшла до Вітренка від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це Вітренко розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"З фракцією "Слуга народу" я спілкувався через скайп в аеропорту, був поганий зв'язок, я пропустив свій літак. Треба було більше часу на розмови з депутатами, на переконання і все інше", – пригадав він.

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"Насамперед частина депутатів, які кажуть, що вони орієнтовані на Ігоря Коломойського, є у фракції "Слуга народу", мене не дивувало, що вони голосували "за", тому що президент і прем'єр-міністр їх переконували на фракції", – прокоментував Вітренко.

Однак його здивувало те, що інші "слуги" не проголосували, адже фракція прийняла рішення його підтримати.

Я не розмовляв ні з Коломойським, ні з жодним депутатом, який наближений до Коломойського. З Коломойським не обговорював жодні посади,

– наголосив він.

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