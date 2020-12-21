Юрія Вітренка планують призначити заступником міністра енергетики. У такий спосіб він зможе стати виконувачем обов'язки міністра енергетики до того часу, поки Верховна Рада не призначить його як постійного міністра.

Про те, що Юрій Вітренко претендує на цю посаду, стало відомо з його електронної декларації, яка з'явилася в реєстрі НАЗК 21 грудня.

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Раніше кандидатуру колишнього менеджера "Нафтогазу" вже виносили на голосування в сесійний зал парламенту 17 грудня, але депутати голосування провалили – забракло 40 голосів.

Згодом лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що інших кандидатур у влади немає, тож Юрій Вітренко проведе зустрічі з усіма фракціями, а в січні 2021 року знову спробують проголосувати.

Декларація Юрія Вітренка: