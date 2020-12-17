Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в межах "мирової" угоди отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів. Вони будуть доступними протягом наступних 5 років.

За що Вітренко отримає таку шалену суму грошей

Держоблігації Вітренко отримає за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

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Відомо, що ще в лютому 2020 року Вітренко звертався з судовим позовом до Печерського суду щодо виплати премії за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі, де мовиться про виплату 94 мільйонів гривень.

Вітренко претендує на отримання понад 4 мільйонів доларів. Це питання мали розв'язати до призначення його міністром енергетики, адже тоді виникає конфлікт інтересів. За словами співрозмовника, майбутній віцепрем'єр "не буде забирати ці кошти, а віддасть їх фактично державі в борг".

Між Вітренком і "Нафтогазом" підписується договір подібний до мирової угоди, за яким перший відмовляється від позовних вимог і отримує за це державні облігації. Фактично виходить, що Вітренко вже передав в бюджет свою премію, в сплачених "Нафтогазом" дивідендах. Тепер же він за це отримає ОВДП,

– зазначив співрозмовник видання.

Сам Вітренко підтвердив, що передбачається такий механізм, але відмовився прояснити деталі.

Зверніть увагу! Юрій Вітренко так і не зміг очолити міністерство енергетики та водночас стати віцепрем'єр-міністром. 17 грудня Рада депутати провалили голосування за його призначення. Зауважимо, що найбільше з тих, хто утримався та не голосував за Вітренка, – це представники "Слуги народу".

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