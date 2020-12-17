"Мирова з "Нафтогазом": Вітренко таки отримає держоблігації на 4 мільйони доларів
Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в межах "мирової" угоди отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів. Вони будуть доступними протягом наступних 5 років.
За що Вітренко отримає таку шалену суму грошей
Держоблігації Вітренко отримає за перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.
Важливо Що відомо про ексдиректора "Нафтогазу" Юрія Вітренка: біографія
- Відомо, що ще в лютому 2020 року Вітренко звертався з судовим позовом до Печерського суду щодо виплати премії за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі, де мовиться про виплату 94 мільйонів гривень.
- Вітренко претендує на отримання понад 4 мільйонів доларів. Це питання мали розв'язати до призначення його міністром енергетики, адже тоді виникає конфлікт інтересів. За словами співрозмовника, майбутній віцепрем'єр "не буде забирати ці кошти, а віддасть їх фактично державі в борг".
Між Вітренком і "Нафтогазом" підписується договір подібний до мирової угоди, за яким перший відмовляється від позовних вимог і отримує за це державні облігації. Фактично виходить, що Вітренко вже передав в бюджет свою премію, в сплачених "Нафтогазом" дивідендах. Тепер же він за це отримає ОВДП,
– зазначив співрозмовник видання.
Сам Вітренко підтвердив, що передбачається такий механізм, але відмовився прояснити деталі.
Актуально Вітренко пішов з "Нафтогазу": причина
Що відомо про премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі
- Історія зі скандальними преміями почалась у травні 2018 року. Саме тоді Наглядова рада "Нафтогазу" вирішила преміювати 41 співробітника компанії за внесок в перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі.
- Сума винагороди передбачалась на рівні 1% суми виграшу в арбітражі тобто 46,3 мільйона доларів. У 2018 році була виплатили першу частину премій на суму 20,7 мільйона.
- Як зазначається у звіті "Нафтогазу", Юрій Вітренко отримав 7,5 мільйона доларів. Проте це не вся сума, яку повинні були отримати топменеджери "Нафтогазу".
- Інша частина премій повинна була виплачуватися протягом трьох років, але цього не сталося через Володимира Зеленського. Президент України доручив тодішньому прем'єру Олексію Гончаруку "розібратись" і з питанням премій "нафтогазівцям" і пригрозив "перезавантаженням "Нафтогазу".
- Зрештою Кабмін ухвалив постанову, якою обмежив розміри заробітної плати керівникам держпідприємств до 1,25 млн грн на місяць та встановив обмеження винагороди членам наглядових рад залежно від показників річного доходу держпідприємства.
- У лютому, через місяць, Вітренко подав позов до Печерського суду Києва через невиплату йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".
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