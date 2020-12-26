Державна аудитслужба виявили в роботі "Нафтогазу" порушення, через які бюджет недоотримав понад 75 мільярдів гривень. Колишній виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив, що в аудиті немає жодних претензій до його роботи.

Багато людей сприймає успіх "Нафтогазу", як успіх по всіх напрямках роботи компанії. Однак Юрій Вітренко в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі заявив, якщо забрати успіх у напрямках, за які відповідала він та його команда, то зміни у "Нафтогазі" були незначними або ж навіть негативними.

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"Якщо ми заберемо фінансовий результат за напрямком, за який я відповідав, а це питання з "Газпромом", той же транзит, то "Нафтогаз" був збитковим", – сказав колишній виконавчий директор компанії.

Я пішов з "Нафтогазу", бо я якраз критикував зсередини "Нафтогаз" – інших керівників, загальне керівництво, до якого я не входив. Якраз багато речей, які я критикував – і пана Коболєва (голова правління – 24 канал), і його колег – вони й увійшли до аудиту,

– зазначив він.

Головні проблеми "Нафтогазу"

"Це не бізнес-компанія і більшість людей, зокрема Коболєв, не є бізнесменами, вони не вміють заробляти гроші для компанії та країни, це чиновники, політичні призначенці, які можуть чекати в кабінетах зустрічі і про щось домовлятись. А гроші заробляти – це складно", – пояснив Вітренко.

Окрім цього, в правлінні немає жодної людини, яка б мала фахову освіту і досвід безпосередньо у видобутку.

"Для мене це не дивно. Було б дивно, якби в "Нафтогазі" на двох вищих рівнях управління не було б жодного профільного спеціаліста, а при цьому вони були б успішними. Є прямий зв'язок між компетентністю і ефективністю. Те саме стосується й чесності", – зазначив він.

Що відомо про аудит "Нафтогазу"

Держаудитслужба виявила низку порушень в роботі "Нафтогазу", зокрема нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами.

нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами. Також виявили, що компанія безпідставно виписувала премії членам правління, занижувала послуги за транспортування газу, здійснювала порушення у закупівлях та займалась прихованим кредитуванням тощо.

Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі: