Коболєв не бізнесмен, вони не вміють заробляти гроші, – Вітренко назвав проблеми "Нафтогазу"
Державна аудитслужба виявили в роботі "Нафтогазу" порушення, через які бюджет недоотримав понад 75 мільярдів гривень. Колишній виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив, що в аудиті немає жодних претензій до його роботи.
Багато людей сприймає успіх "Нафтогазу", як успіх по всіх напрямках роботи компанії. Однак Юрій Вітренко в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі заявив, якщо забрати успіх у напрямках, за які відповідала він та його команда, то зміни у "Нафтогазі" були незначними або ж навіть негативними.
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"Якщо ми заберемо фінансовий результат за напрямком, за який я відповідав, а це питання з "Газпромом", той же транзит, то "Нафтогаз" був збитковим", – сказав колишній виконавчий директор компанії.
Я пішов з "Нафтогазу", бо я якраз критикував зсередини "Нафтогаз" – інших керівників, загальне керівництво, до якого я не входив. Якраз багато речей, які я критикував – і пана Коболєва (голова правління – 24 канал), і його колег – вони й увійшли до аудиту,
– зазначив він.
Головні проблеми "Нафтогазу"
"Це не бізнес-компанія і більшість людей, зокрема Коболєв, не є бізнесменами, вони не вміють заробляти гроші для компанії та країни, це чиновники, політичні призначенці, які можуть чекати в кабінетах зустрічі і про щось домовлятись. А гроші заробляти – це складно", – пояснив Вітренко.
Окрім цього, в правлінні немає жодної людини, яка б мала фахову освіту і досвід безпосередньо у видобутку.
"Для мене це не дивно. Було б дивно, якби в "Нафтогазі" на двох вищих рівнях управління не було б жодного профільного спеціаліста, а при цьому вони були б успішними. Є прямий зв'язок між компетентністю і ефективністю. Те саме стосується й чесності", – зазначив він.
Що відомо про аудит "Нафтогазу"
- Держаудитслужба виявила низку порушень в роботі "Нафтогазу", зокрема нарахування резерву сумнівних боргів, продаж газу за заниженими цінами.
- Також виявили, що компанія безпідставно виписувала премії членам правління, занижувала послуги за транспортування газу, здійснювала порушення у закупівлях та займалась прихованим кредитуванням тощо.
Дивіться повне інтерв'ю з Юрієм Вітренком на 24 каналі:
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