Юрія Вітренка невдовзі можуть призначити прем'єр-міністром України, але спершу таки він має пройти шлях у Міністерстві енергетики. Про це стало відомо українським ЗМІ.

Власне робота на чолі Міненерго має стати для Юрія Вітренка випробувальним терміном. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в "Слузі народу".

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Юрій Вітренко в Міненерго

Минулого тижня Верховна Рада здійснила невдалу спробу призначити колишнього менеджера "Нафтогазу" в уряд. Сам Юрій Вітренко побажав парламентарям успіхів у пошуках нової кандидатури.

Та на цьому все не закінчилося, адже Давид Арахамія відверто розповів, що це передовсім була помилка саме "Слуги народу". Мовляв, Вітренку не дали часу представити себе депутатам, тож ті образилися.

Крім того, голова владної фракції запевнив: іншої кандидатури немає, тож карту Юрія Вітренка знову спробують розіграти в січні 2021 року.

Як стало відомо українським ЗМІ, у Міненерго Вітренко має стати зручним керівником для "профспілці великих споживачів електроенергії" в противагу "профспілці великих виробників електроенергії".

Крім того, джерело видання стверджує, що до можливого призначення ексменеджера "Нафтогазу" не причетний жоден олігарх, хоча Міненерго є чи не найбільш ласим шматком в уряді, зокрема для Ріната Ахметова.

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Також виключають вплив олігарха Ігоря Коломойського, якого все рідше пов'язують зі "Слугою народу". Втім, наголошують: Коломойський вважає Вітренка професіоналом.

Це теж важливо, адже олігарх має значну групу депутатів у "Слузі народу", а також "За майбутнє". Раніше він, наприклад, публічно називав дурнем Тимофія Милованова, коли той очолював Мінекономрозвитку.

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