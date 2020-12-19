Юрій Вітренко так і не зміг очолити міністерство енергетики та водночас стати віцепрем'єр-міністром. Однак після провального голосування Вітренко не думає здаватися. Він заявив, що з підтримкою президента має намір поборотися за місце в уряді.

Вітренко зазначив, що президент налаштований стратегічно. Про це він сказав в інтерв'ю Сергію Лещенку, пише 24 канал.

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Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, що спершу після провального голосування він відчув полегшення.

Але потім я зрозумів, що це, швидше за все, так легко не закінчиться. Мається на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівські, і потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на, що якихось аргументів серйозних, чому я є невідповідною кандидатурою, я не почув у залі від депутатів,

– розповів Вітренко.

За його словами, президент Володимир Зеленський і фракція партії "Слуга народу" кажуть, що будуть пропонувати його кандидатуру у Верховній Раді повторно.