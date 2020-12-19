Це так легко не закінчиться: Вітренко готовий поборотися за місце в уряді
Юрій Вітренко так і не зміг очолити міністерство енергетики та водночас стати віцепрем'єр-міністром. Однак після провального голосування Вітренко не думає здаватися. Він заявив, що з підтримкою президента має намір поборотися за місце в уряді.
Вітренко зазначив, що президент налаштований стратегічно. Про це він сказав в інтерв'ю Сергію Лещенку, пише 24 канал.
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Колишній виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, що спершу після провального голосування він відчув полегшення.
Але потім я зрозумів, що це, швидше за все, так легко не закінчиться. Мається на увазі, що і президент налаштований стратегічно і по-бійцівські, і потім вже і я почав думати, що не потрібно здаватися, особливо з огляду на, що якихось аргументів серйозних, чому я є невідповідною кандидатурою, я не почув у залі від депутатів,
– розповів Вітренко.
За його словами, президент Володимир Зеленський і фракція партії "Слуга народу" кажуть, що будуть пропонувати його кандидатуру у Верховній Раді повторно.
Хто такий Юрій Вітренко: коротко
- Український економіст та фінансист. Народився 17 вересня 1976 року в Києві. Зараз є гендиректором власної інвестиційної компанії AYA Capital.
- Відомий своєю роботою на посаді директора "Нафтогазу" та перемогою у міжнародному арбітражі проти російського "Газпрому" на майже 3 мільярди доларів.
- Варто зауважити, що Вітренко пропрацював у "Нафтогазі" аж 18 років, поки у компанії не скоротили його посаду.
Зауважимо, що голосування за кандидатуру Вітренка відбулося 17 грудня. Його підтримали 186 нардепів із 226 необхідних. Тому рішення щодо нового міністра енергетики не ухвалили.
Інтерв'ю Сергія Лещенка з Юрієм Вітренком: дивіться відео
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