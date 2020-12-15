Колишній очільник "Натогазу" Юрій Вітренко, ймовірно, претендує на посаду міністра енергетики. Його кандидатуру можуть розглянути на засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня. Раніше Вітренко протягом 18 років працював у "Нафтогазі".

Біографія Юрія Вітренка

Вітренко – економіст та фінансист, а також гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Він відомий своєю роботою в "Нафтогазі". Крім цього, чоловіка знають як сина одіозної політикині Наталії Вітренко, повідомляє 24 канал.

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Освіта

Вітренко у шкільні роки навчався в Київській школі менеджменту для старшокласників КРОК

У 1996 році він закінчив бакалаврат Київського національного економічного університету за спеціальністю "Міжнародна економіка".

У 1997 рік — закінчив магістратуру КНЕУ за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом".

Протягом 1997 – 2000 років вчився в аспірантурі Інституту міжнародних відносин.

До речі, під час студентських років проходив практику в Університеті науки і техніки в штаті Айова у США.

Кар'єра

Ще у 14 років Вітренко практикувався помічником бухгалтера в "Укрібанку".

Згодом працював аналітиком в Українській фінансовій групі.

У 1998 – 2002 роках обіймав різні посади в міжнародній компанії у сфері аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers.

У 2002 році взяв участь в проєкті з розробки стратегії НАК Нафтогаз України. Відтоді обіймав різні посади в компанії.

У 2005 - 2006 році мав роботу в лондонському відділенні банку Merrill Lynch.

У 2010 році створив інвестиційну компанію "ЕйВайЕй Кепітал" (AYA Capital).

У квітні 2019 року Вітренко обрали головою наглядової ради ПАТ Укрнафта.

Того ж року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради Укроборонпрому.

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Робота в "Нафтогазі"

Вітренко працював у “Нафтогазі” 18 років. Він був помічником заступника голови правління, керівником підрозділу корпоративних фінансів, головним радником голови правління та позаштатним радником. У листопаді 2018 року його призначили на посаду виконавчого директора. Остання посада Вітренка у компанії – директор з розвитку бізнесу.

Проте 11 червня 2020 року "Нафтогаз" відкликав Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді Укрнафти. Вже 17 липня 2020 року чоловік пішов з посади виконавчого директора "Нафтогазу".

Вітренко пояснив це тим, що його посаду скорочують. У компанії наголосили, що причиною цього стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".

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