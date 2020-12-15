Що відомо про ексдиректора "Нафтогазу" Юрія Вітренка: біографія
Колишній очільник "Натогазу" Юрій Вітренко, ймовірно, претендує на посаду міністра енергетики. Його кандидатуру можуть розглянути на засіданні фракції "Слуга народу" 15 грудня. Раніше Вітренко протягом 18 років працював у "Нафтогазі".
Біографія Юрія Вітренка
Вітренко – економіст та фінансист, а також гендиректор інвестиційної компанії AYA Capital. Він відомий своєю роботою в "Нафтогазі". Крім цього, чоловіка знають як сина одіозної політикині Наталії Вітренко, повідомляє 24 канал.
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Освіта
- Вітренко у шкільні роки навчався в Київській школі менеджменту для старшокласників КРОК
- У 1996 році він закінчив бакалаврат Київського національного економічного університету за спеціальністю "Міжнародна економіка".
- У 1997 рік — закінчив магістратуру КНЕУ за спеціальністю "Управління міжнародним бізнесом".
- Протягом 1997 – 2000 років вчився в аспірантурі Інституту міжнародних відносин.
- До речі, під час студентських років проходив практику в Університеті науки і техніки в штаті Айова у США.
Кар'єра
- Ще у 14 років Вітренко практикувався помічником бухгалтера в "Укрібанку".
- Згодом працював аналітиком в Українській фінансовій групі.
- У 1998 – 2002 роках обіймав різні посади в міжнародній компанії у сфері аудиторських і консультаційних послуг PricewaterhouseCoopers.
- У 2002 році взяв участь в проєкті з розробки стратегії НАК Нафтогаз України. Відтоді обіймав різні посади в компанії.
- У 2005 - 2006 році мав роботу в лондонському відділенні банку Merrill Lynch.
- У 2010 році створив інвестиційну компанію "ЕйВайЕй Кепітал" (AYA Capital).
- У квітні 2019 року Вітренко обрали головою наглядової ради ПАТ Укрнафта.
- Того ж року президент Володимир Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради Укроборонпрому.
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Робота в "Нафтогазі"
Вітренко працював у “Нафтогазі” 18 років. Він був помічником заступника голови правління, керівником підрозділу корпоративних фінансів, головним радником голови правління та позаштатним радником. У листопаді 2018 року його призначили на посаду виконавчого директора. Остання посада Вітренка у компанії – директор з розвитку бізнесу.
Проте 11 червня 2020 року "Нафтогаз" відкликав Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді Укрнафти. Вже 17 липня 2020 року чоловік пішов з посади виконавчого директора "Нафтогазу".
Вітренко пояснив це тим, що його посаду скорочують. У компанії наголосили, що причиною цього стала оптимізація організаційної структури "Нафтогазу".
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"Газові війни з Росією"
Вітренко вів активну діяльність у "газовій війні" з Росією після подій у 2014 році. Його називають ключовою фігурою цих подій.
Найголовнішим досягненням Вітренка вважають перемогу в арбітражі проти "Газпрому" у Стокгольмі.
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