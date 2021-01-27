Юриста одного з найбільших провайдерів України судитимуть за державну зраду

Справу щодо юриста однієї з найбільших інтернет провайдерів України, 27 січня скерували до суду. При цьому провадження щодо власника компанії наразі призупинили.

Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора

Як стверджують слідчі, власник провайдеру разом із юристом та громадянином Росії допомагав окупантам слідкувати за мешканцями окупованого Криму.

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Також компанія брала участь у блокуванні ресурсів, які заборонили терористи. Назва компанії у релізі ОГПУ традиційно не повідомляється.

Що відомо про співпрацю українського провайдера з росіянами

В Офісі генпрокурора стверджують, що компанія, про яку йде мова, надає послуги великим корпоративним клієнтам, державним структурам, провайдерам і операторам телекомунікацій на території України.

Коли ж Росія окупувала Крим, власник провайдеру приєднали всі мережі телекомунікації до системи оперативно-розшукових заходів ФСБ.

Крім того, компанія надала терористам доступ до мережі апаратно-програмного комплексу "Ревізор", яким користується Роскомнадзор для блокування небажаних ресурсів.

Завдяки цьому російські спецслужбісти отримали змогу слідкувати за не згодними з окупацією Криму особами, а також переслідувати їх.

Власник IT-компанії також є фігурантом кримінальної справи, але її винесли в окреме провадження. При цьому досудове розслідування злочину зупинили через розшук підозрюваного.