Юриста одного з найбільших провайдерів України судитимуть за державну зраду

Справу щодо юриста однієї з найбільших інтернет провайдерів України, 27 січня скерували до суду. При цьому провадження щодо власника компанії наразі призупинили.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора
Як стверджують слідчі, власник провайдеру разом із юристом та громадянином Росії допомагав окупантам слідкувати за мешканцями окупованого Криму.
Дивіться також Привозили з Росії: СБУ заблокувала масштабне постачання продукції з заводів Луганська – фото
В Офісі генпрокурора стверджують, що компанія, про яку йде мова, надає послуги великим корпоративним клієнтам, державним структурам, провайдерам і операторам телекомунікацій на території України.
Власник IT-компанії також є фігурантом кримінальної справи, але її винесли в окреме провадження. При цьому досудове розслідування злочину зупинили через розшук підозрюваного.