Неіснуючий механізм: Юрчишин пояснив, чому "Голос" не голосував за закон про референдум

Верховна Рада підтримала законопроєкт про всеукраїнський референдум, який вніс президент Зеленський. Він передбачає можливість електронного голосування. Втім, у "Голосі" його не підтримали.
Джерело: 24 канал
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, чому його фракція не підтримала президентський законопроєкт. Зокрема і через те, що механізму, за яким має відбуватись референдум ще немає.
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Він пояснив, що в Україні немає профільного законопроєкту, як організовувати електронне голосування. Водночас системний законопроєкт про референдум приймають з посиланням на неіснуючий проєкт закону.
Тобто, ми посилаємось на механізм, якого ще не існує. При цьому, він надзвичайно складний,
– сказав Юрчишин.
Він вважає, що у випадку такого голосування можливий вплив російських хакерів, як це було під час Brexit чи виборах у США. Тож у "Голосі" вважають, що цей механізм цілковито незахищений.Важливо! За законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" проголосували 255 народних обранців. Голоси дали представники "Слуги народу", "Довіри" та позафракційні. Проти були нардепи від "ЄС", ОПЗЖ та "Голосу".
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