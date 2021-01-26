Неіснуючий механізм: Юрчишин пояснив, чому "Голос" не голосував за закон про референдум
Верховна Рада підтримала законопроєкт про всеукраїнський референдум, який вніс президент Зеленський. Він передбачає можливість електронного голосування. Втім, у "Голосі" його не підтримали.
Джерело: 24 канал
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів, чому його фракція не підтримала президентський законопроєкт. Зокрема і через те, що механізму, за яким має відбуватись референдум ще немає.
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Позиція "Голосу"
Він пояснив, що в Україні немає профільного законопроєкту, як організовувати електронне голосування. Водночас системний законопроєкт про референдум приймають з посиланням на неіснуючий проєкт закону.
Тобто, ми посилаємось на механізм, якого ще не існує. При цьому, він надзвичайно складний,
– сказав Юрчишин.
Він вважає, що у випадку такого голосування можливий вплив російських хакерів, як це було під час Brexit чи виборах у США. Тож у "Голосі" вважають, що цей механізм цілковито незахищений.
Дивіться відео: позиція "Голосу" щодо закону про референдум
Що пропонує закон про референдум:
- Зеленський може проголошувати всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
- Щоб його організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України.
- Допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання, які стосуються загальних засад, виборів, самого референдуму, правосуддя та іншого.
- Водночас на референдум не допускаються і низка інших питаннь.
Більше про цей закон – читайте у нашому матеріалі.
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