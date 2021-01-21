У Запорізькій області поліція впіймала двох дівчат – 16 та 18 років, які організували збут наркотиків у Телеграм. "Товар" отримували поштою, а в орендованій квартирі облаштували пункт фасування. Правоохоронці вилучили наркотиків та психотропів на суму понад 7 мільйонів гривень.

Дівчатка реалізовували "Альфа PVP", канабіс та пігулки екстазі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Читайте також На Київщині накрили нарколабораторію: поліція похизувалась ефектним затриманням – відео

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дилерки працювали на Телеграм-канал. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані.

Юні дилерки на Запоріжжі продавали наркотики через Телеграм: дивіться фото

Одну зі зловмисниць поліцейські затримали, коли вона отримала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою близько кілограма.

Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 7 мільйонів гривень.