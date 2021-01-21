Юні дилерки на Запоріжжі продавали наркотики через соцмережі: вилучили товару на 7 мільйонів
У Запорізькій області поліція впіймала двох дівчат – 16 та 18 років, які організували збут наркотиків у Телеграм. "Товар" отримували поштою, а в орендованій квартирі облаштували пункт фасування. Правоохоронці вилучили наркотиків та психотропів на суму понад 7 мільйонів гривень.
Дівчатка реалізовували "Альфа PVP", канабіс та пігулки екстазі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Дилерки працювали на Телеграм-канал. Наркотики та психотропи вони отримували через пошту, розфасовували їх та відправляли клієнтам. Для реалізації товару, з метою конспірації, зловмисниці використовували вигадані анкетні дані.
Юні дилерки на Запоріжжі продавали наркотики через Телеграм: дивіться фото
Одну зі зловмисниць поліцейські затримали, коли вона отримала чергову посилку із забороненими речовинами. У неї вилучили два пакети з "Альфа PVP" загальною вагою близько кілограма.
Сума вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 7 мільйонів гривень.
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