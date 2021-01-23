У межах 210-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО ухвалили рішення "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим". Воно констатувало погіршення ситуації в окупованому Криму.

Ухвалені рішення складають міжнародно-правову основу для здійснення ЮНЕСКО прямого моніторингу у сферах її компетенції на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

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На розгляд Виконради представила доповідь, яка містить інформацію щодо ситуації на півострові, Генеральна директорка ЮНЕСКО.

Відповідно до висновків, що містяться у доповіді, дані, зібрані Україною та міжнародними організаціями, свідчать про подальше погіршення ситуації із правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі,

– мовиться у повідомленні.

Найбільш вразливі групи

У пресслужбі зазначили, що представлена інформація продемонструвала – найбільш вразливими групами, які страждають від порушень прав людини (що входять до сфери компетенції ЮНЕСКО – 24 канал), є кримські татари та українці, що піддаються тиску з боку окупаційної влади. У висновках наголосили, що дії окупаційної влади суттєво загрожують:

свободі поглядів;

совісті та релігії;

праву на мирні зібрання та об'єднання;

свободі ЗМІ та доступу до інформації;

мовним і культурним правам.

Водночас у документі звернули увагу на нанесення проросійською владою шкоди культурним цінностям, що належать Україні і розташовані на окупованій території, а також – на зниження рівня охорони природної спадщини.

Зверніть увагу! Станом на січень 2021 року, ЮНЕСКО здійснила низку місій до України для моніторингу ситуації у тимчасово окупованому Криму у сферах науки й інформації та розпочала моніторинг у сфері освіти. Наступним кроком має бути моніторинг щодо культури та культурної спадщини.