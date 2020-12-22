Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Свириденко заступницею керівника Офісу Президента. Днем раніше цю посаду покинула Юлія Ковалів.

Раніше Свириденко працювала в Мінекономіки

Указ опублікували на сайті офіційного представництва Президента України 22 грудня. Раніше Свириденко обіймала посаду першої заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До теми Юлія Ковалів пішла з посади заступниці глави Офісу Президента

21 грудня Кабмін звільнив Свириденко з Мінекономіки.

Що відомо про Юлію Свириденко: коротка біографія

Юлії Свириденко – 34 роки. Вона – уродженка Чернігівщини.

Вона – уродженка Чернігівщини. Закінчила Київський національний торгово-економічний університет , магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Навчалась в аспірантурі закладу за спеціальністю "Економіка та управління національним господарством".

, магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Навчалась в аспірантурі закладу за спеціальністю "Економіка та управління національним господарством". З 2008 року розпочала працювати економістом у підприємстві "АМП".

Згодом була оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації.

Закінчила курси при Фонді державного майна України та є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості та обладнання та з оцінки бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

У 2011 році – голова постійного представництва Чернігова у місті Усі, що у Китаї.

У Чернігові обіймала посаду заступниці директора заводу "Еко-Втор", що займався виробництвом поліефірного волокна.

З травня 2015 року працювала радницею голови Чернігівської ОДА .

. З серпня 2015 року – очільниця Департаменту економічного розвитку Чернігівської ОДА.

Навчалась у програмі для менеджерів у Німеччині.

З вересня 2017 року – виконувачка обов'язків першої заступниці голови ОДА . З березня 2018 – офіційно на посаді першої заступниці.

. З березня 2018 – офіційно на посаді першої заступниці. У 2019 році була директором "Сідко Україна" – підприємства, що виробляє корми для диких птахів та переробляє органічну продукцію.

З вересня 2019 року – заступниця міністра розвитку економіки , торгівлі та сільського господарства України.

, торгівлі та сільського господарства України. Членкиня делегації для участі у ТКГ , представляє соціально-економічні питання.

, представляє соціально-економічні питання. 21 грудня звільнена з посади у Мінекономіки.

22 грудня призначена заступницею голови ОПУ.

Головне про звільнення Юлії Ковалів

Заступниця глави Офісу Президента Юлія Ковалів звільнилася за власним бажанням 21 грудня. Цю посаду вона обіймала майже півтора року. Ковалів заявила, що задоволена своєю участю у підготовці та реалізації структурних змін в економічному секторі. Важливу роль у команді ексзаступниці Андрія Єрмака відзначив і президент Володимир Зеленський. Глава держави наголосив, що Ковалів зробила вагомий внесок в економічний розвиток України.