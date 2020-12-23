Юлія Свириденко обійняла посаду заступниці керівника Офісу президента України. Раніше Свириденко була першою заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

22 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Юлії Свириденко заступницею керівника Офісу Президента, а от днем раніше цю посаду покинула Юлія Ковалів, яка була на цій посаді майже півроку.

Сайт 24 каналу розповідає все, що потрібно знати про Свириденко, її біографію, особисте життя та кар’єру.

Читайте також Юлія Свириденко замінила Ковалів на посаді заступниці голови Офісу Президента

Біографія

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року у Чернігові у сім’ї службовців. Так, її батько був головою Чернігівської територіального відділення Антимонопольного комітету України, а мати працювала в апараті обласної ради.

У 2003 році Свириденко закінчила Чернігівську ЗОШ №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2008 році закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет, за спеціальністю "менеджмент антимонопольної діяльності", магістр з менеджменту антимонопольної діяльності. Після чого вступила туди ж до аспірантури.

У модному образі / Фото Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Також Свириденко закінчила програму навчання менеджерів у 2016 році у Німецькій академії управління Нижньої Саксонії. А у 2017 році вона закінчила програму стратегій зростання приватного сектору, яку організувало Шведським агентством з питань міжнародного розвитку Sida.

Особисте життя

Свириденко одружена з Сергієм Дерлеменко та має маленьку доньку Софію. Чоловік керує ТОВ "ДКС-Групп" та ТОВ "ДІТЕЛ", компаніями, які займаються будівництвом, ремонтом, телекомунікаціями та обслуговуванням мереж зв’язку. У 2015 році Сергій Дерлеменко також балотувався до Чернігівської міської ради від партії "Самопоміч", але не пройшов.

Кар’єра

Послужний список у Юлії Свириденко досить обширний. Після закінчення університету у 2008 році почала працювати на посаді економіста з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ "АМП" (Київ).

У 2011 році її призначили головою Постійного представництва Чернігова у місті Усі (Китайська Народна Республіка). Відомо, що там вона сприяла залученню інвестицій до Чернігова. Опісля, за результатами роботи Постійного представництва у Чернігові було зареєстроване підприємство "Еко-Втор" зі 100% іноземних інвестицій, де Свириденко обійняла посаду заступника директора заводу з питань зовнішньоекономічної діяльності.

На зустрічі / Фото Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Там вона працювала до 2015 року, поки не пішла до Чернігівської облдержадміністрації:

з травня 2015 року була радницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації;

з серпня 2015 року стала начальницею Департаменту економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації.

з вересня 2017 року виконувала обов'язки першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

з 30 липня по 28 листопада 2018 року виконувала обов'язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

У 2019 році Юлію Свириденко призначили заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. А у липні 2020 року чиновниця піднялася на щабель вище і стала першою заступницею.

І, власне, 22 грудня вона обійняла посаду заступниці керівника Офісу президента України.

Зазначимо, що, у грудні 2019 року її також обрали Головою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також Свириденко з травня 2020 року входить до складу української делегації у Тристоронній контактній групі.

Юлія Свириденко з Леонідом Кравчуком та Галиною Третьяковою / Фото Facebook-сторінка Юлії Свириденко

Декларація

У щорічній декларації за 2019 рік вказано, що у Юлії Свириденко є квартира у Києві площею 33,5 квадратних метрів, квартира у Чернігові площею 74,3 квадратних метрів. Також у рідному місті вона має квартиру, яка знаходить у спільній власності з її матір’ю та братом, площа квартири складає 87,5 квадратних метрів.

У її чоловіка є квартира у Чернігові площею 203,5 квадратних метрів та земельна ділянка у Чернігівському районі площею 14,96 соток. Чоловік також володіє автомобілем BMW Х3, 2016 року випуску, який він придбав у 2018 році більш ніж за мільйон гривень.

Фото Facebook-сторінка Юлії Свириденко

У 2019 році Юлія Свириденко отримала 241 тисячу гривень зарплатні у ТОВ "СІДКО Україна", де працювала декілька місяців. А у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вона заробила 462 тисячі гривень.

ЇЇ чоловік у 2019 році отримав заробітну плату за сумісництвом у ТОВ "ДКС-Групп" – 61462 гривень, та у ТОВ "Чернігівшляхбуд" – 49 688 гривень. Готівкою чоловік зберігає 8 тисяч доларів.