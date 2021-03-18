Юлія Мендель не вестиме програму "Погляд з Банкової"

Канал "Дом" заявив, що Мендель не є ведучої їхньої програми. Вона виступила лише як "піонерка нового проєкту".

Ведучі проєкту "Погляд з Банкової" будуть змінюватися. Дійовими особами виступатимуть люди, що пов'язані з Офісом Президента.

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Юлія Мендель не вестиме шоу постійно

Прессекретарка президента погодилася спеціально для аудиторії каналу тимчасово окупованих територій давати відповіді на питання як спікер ОП.

Це було пілотною версією проєкту, яка представили ​​в соцмережах 15 березня. Зробили це для привернення уваги аудиторії і отримання зворотнього зв'язку.

Канал перепрошує, якщо когось міг ввести в оману щодо ролі Мендель у шоу.

Ми врахували думки аудиторій і шкодуємо, що могли ввести в оману частину передплатників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель в проєкті в якості ведучої на телеканалі,

– каже пресслужба телеканалу.

Спікери будуть змінюватися

У наступних епізодах серії програми "Погляд з Банкової" запланували появу інших стейкхолдерів або спікерів влади.

Щодо конкретних імен людей, які незабаром візьмуть у проєкті участь, наразі інформації немає.

Перший випуск "Погляду з Банкової": про що йшлося